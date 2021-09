Lancement au Japon du moniteur MSI Optix MPG321UR-QD 4K 144Hz.



Les moniteurs de jeu 4K qui atteignent 144 Hz ou plus semblent être à la mode cette année et pour ne pas rater l'occasion d'obtenir sa part du marché, MSI a lancé l'Optix MPG321UR-QD au Japon et le reste du monde devrait bientôt suivre. L'écran a en fait été annoncé en juin, aux côtés d'une série d'autres nouveaux écrans de MSI, mais il ne sera disponible dans le commerce qu'à la fin de ce mois.







Ce qui nous a un peu surpris, c'est la fonction KVM, car elle prend en charge jusqu'à quatre (4) ordinateurs grâce à un hub USB 2.0 qui dispose de trois entrées et six sorties, la quatrième entrée se faisant via le port USB-C. C'est une première, du moins lorsqu'il s'agit de prendre en charge autant d'ordinateurs. On trouve également une prise casque et micro de 3,5 mm, ainsi qu'une entrée combo jack depuis un PC.



Pour une fois, nous avons également un PDSF pour accompagner le lancement du produit et c'est là que les choses cessent d'être intéressantes pour la plupart des gens, puisque le MSI demande environ 1 465 Dollars. Gardez à l'esprit que les produits électroniques ont tendance à être plus chers au Japon, donc le prix de détail dans les autres pays devrait être inférieur.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP