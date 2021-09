Cherry présente le clavier mécanique bas profil MX 10.0 N RGB.



En début de semaine, Cherry a présenté le clavier mécanique MX 10.0 N RGB à profil bas, qui vous offre la commodité d'un clavier à profil bas avec une faible course des touches et l'absence de repose-poignets, le tout avec un éclairage LED RGB. Le clavier utilise des commutateurs Cherry MX Low-Profile RGB Speed, ce qui permet au clavier d'avoir une hauteur de seulement 22 mm.























Le clavier est doté d'un boîtier solide en aluminium mat, même ses pieds inclinés sont en aluminium. L'éclairage RVB du clavier prend en charge 16,8 millions de couleurs, le mappage des couleurs pour chaque touche individuelle à l'aide du logiciel Cherry Utility, et 8 Mo de stockage sur l'appareil pour les macros et la personnalisation de l'éclairage. Le commutateur à touches RVB MX Low-Profile peut gérer 50 millions de frappes. Ses composants électroniques sont dotés de la fonction N-key rollover et de la fonction anti-ghosting. Le clavier est livré avec des entrées USB type-C et type-A (type-C natif avec un adaptateur C vers A), et un câble détachable.



Disponible à partir de fin septembre 2021, le clavier Cherry MX 10.0 N RGB est proposé au prix de : 149.99 euros.



TECHPOWERUP