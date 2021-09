THERMALTAKE nous propose une nouvelle alimentation : La TOUGHPOWER TF1 1550W.



Conçu pour les overclockers, les utilisateurs ayant des exigences de système haut de gamme, et plus encore, le Toughpower TF1 Titanium 1550W offre une efficacité 80 PLUS Titanium pour satisfaire leurs besoins. Outre les caractéristiques critiques telles que le faible bruit d'ondulation <30mV, la régulation de tension extrêmement stricte < ±2%, et le temps de maintien> 16 millisecondes, Thermaltake a également ajouté trois caractéristiques vitales pour s'assurer que le Toughpower TF1 Titanium 1550W peut alimenter tout le système de manière constante et sûre. Premièrement, une faible réponse transitoire ; deuxièmement, un courant d'appel <50 ampères. Enfin, la protection OCP 12V est couverte. Avec tous ces avantages et une garantie de 10 ans, le Toughpower TF1 Titanium 1550W peut satisfaire le marché, où les passionnés de PC recherchent une alimentation premium avec toutes les dernières caractéristiques.















Bouton de ventilateur turbo



Le bouton du ventilateur turbo est conçu pour maximiser l'admission du flux d'air autour de 2400±10% RPM pour refroidir l'alimentation lorsqu'elle est en pleine charge. Les utilisateurs peuvent facilement pousser le bouton derrière le panneau du PSU pour utiliser cette fonction.



Accessoire cavalier supplémentaire



Le Toughpower TF1 Titanium 1550W est livré avec un cavalier supplémentaire pour fournir de l'électricité au système sans se connecter à la carte mère. Si vous avez besoin de plus d'une alimentation pour alimenter votre système, le cavalier supplémentaire vous sera d'une grande aide.



Faible réponse transitoire



La réponse transitoire est une mesure de la capacité de la source d'alimentation à maintenir sa sortie constante en réponse aux changements de charge. Nous veillons à ce que les résultats soient conformes à 12V < 1 %, 5V< 3 % et 3,3V < 5 % afin d'éviter que la déviation de la tension de sortie du PSU ne provoque un dysfonctionnement ultérieur de l'équipement, voire son arrêt.



Courant d'appel < 50 ampères



Le courant d'appel est le courant d'entrée élevé et instantané consommé par une alimentation ou un équipement électrique à la mise sous tension. Cela est dû aux courants initiaux élevés nécessaires pour charger les condensateurs, les inductances ou les transformateurs. Nous nous assurons que les résultats des tests sont inférieurs à 50 ampères pour éviter d'endommager les composants du bloc d'alimentation.



Ventilateur à modulation de largeur d'impulsion de 140 mm



Ce ventilateur de 140 mm à modulation de largeur d'impulsion est doté d'un système de contrôle intelligent des tours/minute qui garantit des performances de refroidissement supérieures et un fonctionnement quasi-silencieux.



<30mV Bruit d'ondulation faible



Toutes les ondulations sont inférieures à 30mV sur +12 V, +5 V ou +3,3 V de 0% à 100% de charge pour assurer un fonctionnement stable et garder vos composants critiques en termes de performance pour fonctionner de manière fiable plus longtemps.



Régulation de tension extrêmement stricte <±2 %



La régulation de la tension, plus stricte que la norme Intel de ±5 % pour les rails principaux et de ±10 % pour le -12V, est fixée à ±2 % maximum pour les rails principaux afin de répondre aux performances les plus élevées.



Câble plat à profil bas entièrement modulaire



Offre un choix de câbles aux utilisateurs tout en alimentant le système à une tension avantageuse. Le câble plat noir à profil bas facilite la gestion des câbles, réduit l'encombrement et augmente le flux d'air à l'intérieur du châssis.



Certifié 80 PLUS Platinum et prêt pour les États Intel C6/C7



Le Toughpower TF1 Titanium 1550W permet d'économiser de l'énergie grâce à sa haute efficacité énergétique allant jusqu'à 94% et est certifié 80 PLUS Titanium. Il a été optimisé pour fonctionner avec toutes les générations de processeurs Intel afin de réaliser une économie d'énergie maximale.



Voici la fiche technique :







Elle sera disponible vers le 01 octobre 2021.



Le prix sera de : 419.95 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



THERMALTAKE