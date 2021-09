Souris Aerox 5 et Aerox 9 Wireless dans le SteelSeries GG 8.0.







Seulement quatre mois après la première version stable 1.0 du logiciel GG et des pilotes inclus, SteelSeries propose déjà la version 8.0 pour ses périphériques de jeu. C'est sans doute un record en la matière ! D'ailleurs, d'après le constructeur, GG 8.0 contient différentes améliorations techniques qui vont permettre de faire évoluer GG à l'avenir et de prendre en charge de nouveaux produits et services. On n'en sait pas plus pour le moment...







Toutefois, d'après nos propres constatations, GG 8.0 ajoute bien déjà le support de nouveaux produits. On observe tout d'abord le support de nouvelles révisions des moniteurs MSI Optix MAG341CQ et MSI Optix MEG381CQR ainsi que des ordinateurs portables MSI GE66 Raider et GE76 Raider qui seraient équipées de nouvelles puces. Sans doute un processeur Intel Core 11th Gen. Ces produits MSI sont pour rappel compatibles avec la technologie GameSense de SteelSeries.



Mais ce n'est pas tout puisque le pilote USB 2.7.3.0 inclus dans GG 8.0 mentionne de toutes nouvelles souris qui n'ont pas encore été annoncées officiellement par SteelSeries. Il s'agit de la souris filaire Aerox 5 et du modèle sans fil Aerox 9 Wireless qui viennent donc compléter la gamme existante de souris ultra-légères constituée pour le moment de l'Aerox 3 et de Aerox 3 Wireless.



Les spécifications de ces deux souris avaient fuité il y a quelques mois sur le forum Reddit. Si elles se confirmaient, l'Aerox 5 pèserait 65 g donc un peu plus que l'Aerox 3 (57 g). En revanche, elle disposerait de huit boutons au lieu de cinq. L'Aerox 5 bénéficierait également d'un capteur optique TrueMove Core plus performant avec une sensibilité de 18 000 CPI contre 8 500 CPI pour l'Aerox 3. En ce qui concerne l'Aerox 9 Wireless, ce sera bien sûr le modèle haut de gamme avec capteur 18 000 CPI et pas moins de douze boutons ! À noter qu'une Aerox 5 Wireless serait également sur les rails mais celle-ci n'est pas encore listée dans ce pilote GG 8.0.



Sachez aussi que la souris Prime Mini Wireless qui avait déjà fait son apparition au printemps dans GG 1.0 en plus du modèle filaire Prime Mini est désormais pleinement supportée par GG 8.0.



Toutes les souris, claviers, tapis de souris et casques audio de marque SteelSeries sont supportés par GG 8.0 qui regroupe, pour rappel, les pilotes, l'interface de configuration Engine ainsi que le composant Moments pour enregistrer et partager des parties de jeu sous forme de vidéo.



- Drivers SteelSeries GG 8.0.0 WHQL pour Windows 8.1/10 : Cliquez ICI.



