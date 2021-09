InWin 315 Châssis mi-tour dévoilé.



InWin dévoile le nouveau châssis mid-tower InWin 315, qui présente un design en verre trempé foncé sur trois côtés et un cadre en aluminium de haute qualité, créant ainsi un contraste accrocheur. L'InWin 315 présente une conception unique de flux d'air dans laquelle les trous de ventilation en nid d'abeille du côté droit sont utilisés pour l'évacuation. L'InWin 315 dispose d'un cadre de support de carte graphique à sections multiples, plus studieux et plus sûr, qui prend en charge toutes les tailles de cartes graphiques. L'InWin 315 est doté d'un panneau d'E/S frontal modernisé comprenant deux ports USB 3.0 et un port Type-C USB 3.1 Gen2.







Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Superbe support de refroidissement







L'InWin 315 est livré préinstallé avec un ventilateur ARGB 120mm InWin Luna AL120 à l'arrière. Le châssis supporte jusqu'à sept ventilateurs au total : trois de 120 mm sur le dessus, trois de 120 mm en bas et un de 120 mm à l'arrière. Les panneaux supérieur et inférieur prennent en charge des radiateurs de 360 mm maximum. L'InWin 315 dispose d'un intérieur spacieux pour accueillir des pompes et des réservoirs de refroidissement liquide personnalisés.



Caractéristiques modernes de qualité supérieure







InWin a ajouté des caractéristiques uniques et modernes au 315, ce qui le distingue des autres boîtiers de jeu. L'InWin 315 est doté d'un mécanisme de dégagement rapide pour le panneau latéral en verre trempé, ce qui rend le retrait du panneau en verre plus facile et plus sûr. Les panneaux en aluminium sont assortis de fines lignes et de bords percés et sont polis pour éviter les rayures.



Les Dimensions :







Spécifications rapides :



- Modèle : InWin 315,

- Couleur : Noir,

- Type de châssis : Châssis mi-droitant,

- Matériaux : Alliage d'aluminium, tôle d'acier galvanisé SECC, verre trempé,

- Prise en charge des cartes mères : 305x330mm E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX,

- Emplacement d'extension : 7x PCIE,

- E/S frontales : 1x USB 3.1 Gen2 Type-C, 2x USB 3.0, HD Audio,

- Baies de lecteur cachées : 2x 3.5", 2x 2.5",

- Prise en charge du bloc d'alimentation : ATX12V (200 mm max),

- Taille du produit (LxHxW) : 494 x 225 x 505 mm,

- Poids net : 12,3 kg.



Prix et Disponibilité



InWin n'a pas révélé les prix au moment de la rédaction de cet article. Pour en savoir plus sur le châssis mid-tower InWin 315, veuillez consulter le site web : Cliquez ICI.



VORTEZ