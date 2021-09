ASUS lance l'ExpertBook B5 Flip OLED.



L'ExpertBook B5 Flip OLED (B5302F) est un convertible conçu pour les activités mobiles quotidiennes à la maison, au bureau ou sur la route. Des processeurs Intel Core extrêmement rapides, 32 Go de RAM et un grand espace de stockage SSD avec prise en charge du double SSD RAID assurent un travail fluide et productif, même avec des tâches exigeantes. Une longue autonomie de la batterie et de multiples fonctionnalités et technologies renforcent l'efficacité du travail en déplacement.











Technologie OLED pour une représentation visuelle optimale



L'écran FHD de 13,3 pouces du nouvel ExpertBook B5 Flip est doté d'une dalle OLED qui offre des couleurs époustouflantes dans toutes les situations. Afin d'offrir le meilleur affichage en cas de lumière particulièrement vive ou en extérieur, l'écran tactile est également anti-reflet. Il a été certifié par le TÜV Rheinland comme étant particulièrement agréable pour les yeux en raison de ses faibles émissions de lumière bleue. L'ExpertBook B5 Flip OLED prend en charge un stylet avec jusqu'à 4096 niveaux de pression pour écrire et dessiner en douceur. Pour les travaux créatifs et graphiques, l'ordinateur portable dispose d'un espace couleur DCI-P3 à 100 % et est validé par PANTONE pour des couleurs ultra-vives et fidèles à la réalité.



Un équipement puissant avec une protection contre la perte de données



L'ExpertBook B5 Flip OLED est équipé d'un processeur Intel Core de 11e génération, d'une carte graphique Iris Xe, de jusqu'à 32 Go de RAM et de jusqu'à 1 To de SSD PCIe. Il prend en charge la technologie RAID à double SSD, qui offre des avantages en termes de vitesse lors de la sauvegarde et de la lecture des données et augmente également la fiabilité : Les données étant stockées sur les deux SSD, elles peuvent être restaurées rapidement et facilement en cas de défaillance d'un SSD.



Des fonctionnalités pratiques pour un travail mobile productif



Le nouvel ExpertBooks B5 Flip OLED est idéal pour les professionnels mobiles. Il est doté d'un boîtier fabriqué avec précision, conçu pour la légèreté et la mobilité et particulièrement stable et résistant selon la norme militaire exigeante MIL-STD 810H. L'ExpertBook B5 Flip OLED pèse 1 300 grammes. Avec une autonomie de batterie allant jusqu'à 14 heures et une fonction de charge rapide, l'ExpertBook est idéalement équipé pour les longues journées de travail ou les longs vols.



Afin de permettre un travail productif et confortable en tout lieu, l'ExpertBook B5 Flip OLED est équipé d'un clavier rétroéclairé et du NumberPad 2.0 d'ASUS, un clavier numérique éclairé intégré au pavé tactile. Pour une meilleure qualité de conversation lors des vidéoconférences, la suppression innovante du bruit AI filtre les bruits ambiants indésirables. Pour protéger la vie privée et les données professionnelles sensibles, l'ExpertBook B5 Flip OLED dispose d'un capteur d'empreintes digitales intégré et d'une puce TPM 2.0, ainsi que d'un cache mécanique pour la webcam.



Prix et disponibilité



L'ExpertBook B5 Flip OLED (B5302F) est maintenant disponible à partir de : 1 699 euros.



THE GURU3D