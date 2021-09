iiyama présente deux écrans LCD de jeu qui permettent de dessiner à grande vitesse à une fréquence de 165 Hz/0,5 ms.



Fabriqué par la marque iiyama, il présente un taux de rafraîchissement de 165 Hz et un temps de réponse de 0,5 ms, ce qui en fait un prototype pour le jeu. La dalle LCD dans les deux cas est un système IPS sans reflet, et ils sont tous deux équipés d'un support en Y avec une fonction d'élévation.











Une fonction " Blue Light Reducer ", qui minimise la lumière bleue, ainsi qu'un " flicker-free LED backlight ", qui supprime le scintillement de l'écran, sont également inclus dans le package.



Le "G-MASTER GB2570HSU" est un écran full-HD de 24,5 pouces avec un écran incurvé. Ses dimensions extérieures sont les suivantes : 557,5 mm de largeur, 256,0 mm de profondeur, 391,5 à 521,5 mm de hauteur et un poids de 4,5 kg. L'angle de vision est de 89 degrés de chaque côté, 89 degrés de chaque côté, diagonale de 622 mm, l'interface est HDMIx1, DisplayPortx1, les dimensions externes sont de 557,5 mm de large, 256,0 mm de profondeur, 391,5-521,5 mm de hauteur et le poids est de 4,5 kg.



Le "G-MASTER GB2770QSU" est un modèle WQHD de 27 pouces avec une résolution de 720p. Chaque côté a un angle de vision de 89 degrés, la diagonale est de 685 mm, les interfaces sont HDMIx1 et DisplayPortx1. Les dimensions extérieures sont les suivantes : largeur 614,0 mm, profondeur 256,0 mm, hauteur 409,5-539,9 mm, poids 5,4 kg et prix de vente d'environ 500 euros.



Pas de date pour le moment.



THE GURU3D