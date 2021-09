SteelSeries lance la souris Prime Mini avec interrupteurs magnétiques optiques.



SteelSeries, a annoncé aujourd'hui le lancement des toutes nouvelles souris eSports Prime Mini et Prime Mini Wireless. S'appuyant sur le succès primé de la franchise Prime qui a révolutionné la technologie des souris de jeu avec les premiers commutateurs magnétiques optiques dans le sport électronique, la nouvelle édition de la série Prime présente une gamme de souris plus petites et plus légères dotées de la même technologie de pointe Prestige OM. L'ajustement, la sensation et le temps de réponse rapide sont essentiels pour les attaques rapides, les mêlées et (finalement) les victoires. Dotée d'une forme ergonomique ultra-légère et d'un profil plus petit, la Prime Mini est conçue pour être 12% plus légère et la Prime Mini Wireless est sculptée pour être 9% plus légère dans une silhouette miniature.







Chaque souris de la gamme Prime est équipée de commutateurs Prestige OM conçus pour durer 5 fois plus longtemps que la concurrence, offrant des clics nets avec des temps de réponse rapides comme l'éclair qui exploitent la puissance de la lumière. Les commutateurs optiques magnétiques révolutionnaires, les premiers commutateurs OM dans le domaine des sports électroniques, se déclenchent à la vitesse de l'éclair pour permettre aux joueurs de battre la concurrence à chaque fois. Tous les clics ne sont pas faits de la même manière - la plupart se dégradent à chaque clic de la souris. Le design unique de Prime utilise un noyau magnétique pour garantir que le 100 millionième clic soit aussi vif que le tout premier.







Prime Mini - Plus petit. Plus léger. Dotée d'un facteur de forme miniature éprouvé qui a été construit pour un confort durable aux niveaux de jeu les plus élevés, la silhouette ultra-légère de la Prime Mini ne pèse que 61 g. Le cadre hyper-durable résiste à l'usure la plus intense, et une finition mate texturée assure une prise en main antidérapante. Le capteur TrueMove Pro offre des performances professionnelles en matière de sport électronique, et la personnalisation intégrée facilite la sélection des paramètres.



Prime Mini Wireless - Plus petite, plus légère et sans fil. Reprenant le facteur de forme de la Prime Mini et ajoutant l'option d'être débridé, la Prime Mini Wireless ne pèse que 73 g pour aider à réduire la fatigue de la main et une batterie de premier ordre offre des caractéristiques de plus de 100 heures de jeu plus la charge rapide. Tous les ingrédients de la victoire sont fournis en standard, y compris une conception hyper-durable pour une usure intense, une finition mate texturée pour une prise en main antidérapante, et un capteur TrueMove Air pour des performances de pro eSports et une personnalisation embarquée.



Prix et disponibilité



- Prime Mini : 59.99 Dollars,

- Prime Mini Wireless : 129.99 Dollars.



Pour plus d'informations :



- Prime Mini : Cliquez ICI,

- Prime Mini Wireless : Cliquez ICI.



Pas de date pour le moment.



TECHPOWERUP