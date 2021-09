be quiet!, fabricant allemand de composants PC haut de gamme, est fier d’annoncer que son dissipateur pour SSD au format M.2, le MC1, est aussi le parfait compagnon pour l’adjonction d’un SSD à la PlayStation®5.



Toujours plus de stockage Pour les utilisateurs manquant d'espace de stockage sur le SSD intégré de la PlayStation®5, une mise à jour du firmware a été publiée afin de déverrouiller le slot d'extension SSD M.2, permettant ainsi aux utilisateurs d’ajouter un SSD supplémentaire à la console. En fonctionnement, ces disques peuvent devenir très chauds, ce qui peut limiter leurs performances et justifie l’usage d’un dissipateur thermique. be quiet! offre ainsi aux joueurs la solution parfaite grâce à son dissipateur MC1, compatible avec tous les SSD M.2 2280 — simple face ou double face — ne disposant pas de dissipateur thermique intégré. Il s’agit également de l’un des seuls dissipateurs SSD M.2 du marché assez compact pour intégrer parfaitement l’emplacement de la PlayStation®5 tout en étant capable de refroidir des SSD double face, protégeant ainsi les modules mémoires des deux faces. Il en résulte des températures bien plus basses et plus sures pour assurer des sessions de jeu ininterrompues et ainsi préserver la durée de vie du disque.



Détails de prise en charge et d'installation La PlayStation®5 prend en charge des SSD M.2 NVMe en PCIe Gen4 x4, de 22mm, avec une capacité allant de 250 Go à 4 To. be quiet! a d’ores-et-déjà préparé un tutoriel vidéo pratique sur la manière d’installer un SSD M.2 dans la console. Il est à noter que be quiet! recommande uniquement son dissipateur SSD MC1 pour une utilisation dans une PlayStation®5 : le MC1 Pro disposant d’un dissipateur thermique supplémentaire, il a une capacité de refroidissement plus importante, mais il est également plus haut que les dimensions spécifiées. Enfin, il sera nécessaire d’avoir la mise à jour système PlayStation®5 du 15 septembre 2021 installée pour activer l'extension SSD.

Comment ajouter un disque SSD M.2 à une console PS5 ?