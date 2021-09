Thermaltake Tower 100 Mini Chassis maintenant de couleur or métallique.



Thermaltake, la première marque de PC DIY haut de gamme pour le refroidissement, le matériel de jeu et les solutions de mémoire pour enthousiastes, est heureux de présenter le mini châssis Tower 100 Metallic Gold, un tout nouveau membre de notre série de produits multicolores. Un boîtier doré est rarement trouvé sur le marché, et c'est aussi la nouvelle variante des éditions actuelles Black, Snow, Turquoise, et Racing Green. L'audace et le caractère unique du Tower 100 Metallic Gold apportent une nouvelle vibration pour faire briller votre PC et votre chambre. Les passionnés de PC peuvent associer le boîtier Metallic Gold avec le TOUGHRAM RGB Metallic Gold pour former le PC idéal dans un style plus complet et pour réaliser l'esprit "Your MOD, Your Way".



















Conservant l'aspect vertical unique apprécié des utilisateurs, le Tower 100 Metallic Gold est une version beaucoup plus petite du classique The Tower 900 avec des dimensions de 462,8 mm (hauteur), 266 mm (largeur), 266 mm (profondeur), qui vise à donner plus de flexibilité aux utilisateurs soucieux de l'espace disponible. Le Tower 100 Metallic Gold offre une vue panoramique grâce à ses trois fenêtres en verre trempé de 4 mm situées à l'avant, à gauche et à droite. De plus, les deux ventilateurs standard de 120 mm préinstallés et l'agencement interne sophistiqué permettent une entrée et une sortie d'air en douceur pour maintenir une température intérieure basse, garantissant ainsi des performances de refroidissement exceptionnelles.



De plus, la Tower 100 Metallic Gold présente une bonne compatibilité matérielle, supportant un refroidisseur de CPU d'une hauteur maximale de 190 mm, un VGA d'une longueur maximale de 330 mm, un bloc d'alimentation d'une longueur maximale de 180 mm, deux SSD de 2,5" avec le support latéral, et deux disques durs de 2,5" ou de 3,5" à l'arrière (sans ventilateur arrière).



Thermaltake The Tower 100 Metallic Gold Mini Chassis devrait être disponible à la vente au quatrième trimestre 2021. Pour tous les passionnés de PC qui recherchent un boîtier Mini-ITX, si la particularité et l'audace sont vos considérations, le Mini Chassis The Tower 100 Metallic Gold est là pour vous.



Disponibilité et garantie



Le mini châssis Thermaltake The Tower 100 Metallic Gold devrait être disponible à la vente au quatrième trimestre 2021. Elle bénéficie d'une garantie de 3 ans et est soutenu par le service client et le réseau d'assistance technique de Thermaltake dans le monde entier.



TECHPOWERUP