Thermaltake commence à vendre le kit de mémoire DDR4 ToughRAM XG RGB de 64 Go (2x 32 Go).



Thermaltake a sorti son kit de mémoire DDR4 à double canal (2 modules) le plus puissant, le ToughRAM XG RGB R016R432GX2-3600C18A. Ce kit utilise des modules qui sont le chant du cygne de la DDR4 en termes de capacité - 32 Go x 2. Le module de 32 Go est dual-rank, et n'est compatible qu'avec certaines des dernières générations de processeurs Intel Core et AMD Ryzen qui disposent de contrôleurs mémoire supportant jusqu'à 128 Go de mémoire au total.







De son côté, Thermaltake affirme que les modules n'ont été testés que pour être compatibles avec les processeurs Intel Core de 10e et 11e génération et AMD Ryzen de série 2000 et supérieure. En termes de performances, la ToughRAM XG RGB R016R432GX2-3600C18 présente un profil Intel XMP 2.0 pour DDR4-3600 avec des timings de 18-22-22-42 + CR2T, et une tension de module de 1,35 V. Le module est esthétiquement identique à la série ToughRAM XG RGB que la société a présentée en mars 2021.



