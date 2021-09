Logitech lance le casque de jeu sans fil G435 Lightspeed.



Les casques de jeu sans fil ne cessent de gagner en popularité et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi une fois que vous en avez possédé une paire, car perdre le câble est vraiment très pratique. La dernière entrée de Logitech sur le marché des casques sans fil est le G435, qui est également le modèle sans fil le moins cher à ce jour.







Cependant, nous sommes également en présence d'un casque léger, de seulement 165 grammes (5,8 oz), et Logitech fait tout un plat de sa durabilité, en étant certifié CarbonNeutral. Cela signifie que Logitech a compensé le carbone dans la production du G435, ce qui semble être un coup bas pour obtenir des crédits écologiques, mais Logitech utilise au moins 22 % de plastique recyclé " post-consommation " en poids et des sources de papier certifiées FSC pour l'emballage. L'importance de tout cela au moment où les gens prennent leurs décisions d'achat est une autre question.







En ce qui concerne les aspects plus techniques du G435, Logitech a opté pour sa connectivité sans fil propriétaire Lightspeed 2,4 GHz et a ajouté le Bluetooth, bien qu'il n'y ait aucune mention de la version du Bluetooth qui est prise en charge. La portée sans fil est annoncée comme étant de 10 mètres (33 pieds) et la batterie est annoncée comme offrant jusqu'à 18h d'utilisation sans fil. Le chargement se fait via un connecteur USB-C, bien qu'il ne soit pas clair si celui-ci peut également être utilisé pour l'audio en mode filaire. Il ne semble pas y avoir de prise jack 3,5 mm.







Le G435 est équipé de haut-parleurs de 40 mm avec une réponse en fréquence de 20 Hz à 20 kHz, ce qui est tout à fait normal. Les coussinets sont fabriqués en mousse à mémoire de forme et recouverts d'un tissu respirant. À première vue, il n'y a pas de microphone, mais Logitech utilise ce qu'il appelle un "bras de perche virtuel" qui équivaut à une paire de microphones à formation de faisceau cachés dans le casque. Le casque prend également en charge les technologies Dolby Atmos, Tempest 3D AudioTech et Windows Sonic Spatial Sound.







Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Vous avez le choix entre trois options de couleur avec le G435, à savoir noir et jaune fluo, bleu et framboise, ainsi que blanc cassé et lilas. Le G435 est compatible avec les PC équipés de Windows 10 ou d'une version ultérieure, de macOS X 10.14 ou d'une version ultérieure, ainsi qu'avec la PlayStation 4 et 5.



Il est disponible en pré-commande dès maintenant au prix de 79.99 Dollars.



TECHPOWERUP