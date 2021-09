ZALMAN présente les alimentations de la série MegaMax V2.



ZALMAN a présenté aujourd'hui la gamme d'alimentations d'entrée de gamme MegaMax V2. Disponibles dans les capacités de 500 W, 600 W et 700 W, elles offrent un câblage fixe (noir, type ruban) et une efficacité 80 Plus (230 V EU).















Sous le capot, vous disposez d'un rail unique de +12 V, d'un PFC actif et d'une commutation CC-CC. Vous bénéficiez également d'une protection contre les surtensions/sous-tensions, les surcharges, les courts-circuits et les surchauffes. Ce bloc d'alimentation est équipé d'un ventilateur de 120 mm à paliers hydrodynamiques. Le modèle 500 W comprend des connecteurs EPS à 8+4 broches, tandis que les modèles 600 W et 700 W comprennent des connecteurs à 8+8 broches. Les trois modèles comprennent au moins une paire de connecteurs PCIe à 6+2 broches, tandis que le modèle de 700 W en comprend quatre.



La société n'a pas révélé le prix.



