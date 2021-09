DeepCool présente le refroidisseur de CPU AK620 Dual Fin-Stack.



DeepCool a présenté l'AK620, un refroidisseur de CPU haut de gamme de type tour à double ailette. Ce refroidisseur, d'une hauteur de 160 mm, ne fait qu'effleurer votre panneau latéral et pèse 1,45 kg. Une base en cuivre nickelé tire la chaleur de votre processeur, qui est transmise à deux ailettes en aluminium aux extrémités de six caloducs de 6 mm d'épaisseur.











Deux ventilateurs à paliers à dynamique fluide de 120 mm sont inclus avec le refroidisseur, ils tournent chacun à des vitesses de 500 à 1 850 tr/min, poussant 68,99 CFM de flux d'air, avec une pression statique de 2,19 mm H₂O. Les piles d'ailettes sont en retrait en bas pour faire de la place pour vos modules de mémoire ou vos dissipateurs VRM. Parmi les types de sockets de CPU supportés, on trouve AM4, LGA1200, LGA115x, et LGA2066. Le prochain LGA1700 n'est pas mentionné dans les spécifications de DeepCool.



La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP