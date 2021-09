Samsung annonce un moniteur S4 de 24 pouces avec webcam intégrée.



Samsung Electronics a dévoilé aujourd'hui son dernier moniteur, le moniteur Webcam S4 de 24 pouces, conçu pour répondre aux besoins des travailleurs hybrides. Avec une webcam, des haut-parleurs et un microphone intégrés, le moniteur aide les utilisateurs à se connecter et à collaborer en toute simplicité. Avec une caméra FHD de 2,0 mégapixels et une caméra infrarouge, le S4 répond aux spécifications requises pour rejoindre une conférence ou participer à des réunions virtuelles. Pour faire apparaître la caméra pop-up, il suffit de l'enfoncer dans le moniteur pour la faire surgir, créant ainsi une expérience simple et transparente lors de la vidéoconférence et de la connexion virtuelle avec d'autres personnes.







Pour augmenter la vitesse de connexion et le confort d'utilisation, le S4 est certifié "Windows Hello", ce qui signifie que les utilisateurs peuvent se connecter ou déverrouiller leur ordinateur en seulement 2 secondes. Les capteurs biométriques activent et scannent le visage de l'utilisateur, et il n'est pas nécessaire de fournir un mot de passe pour accéder aux appareils, applications et sites Web Windows 10 de l'utilisateur, ce qui rend l'accès rapide, sûr et efficace.







Le moniteur Webcam S4 de Samsung a une résolution Full HD (1920×1080) et un grand angle de visualisation horizontal et vertical de 178 degrés, ce qui permet d'obtenir des couleurs vives et claires sur chaque centimètre de l'écran et offre une visualisation optimale quel que soit l'angle. La webcam et les haut-parleurs intégrés permettent de gagner de l'espace sur le port, ce qui renforce les avantages de la connectivité pratique du S4. Le moniteur fonctionnant comme un hub USB, un ordinateur portable connecté en USB peut permettre la connexion simultanée de périphériques supplémentaires, éliminant ainsi tout souci de manque de port.



Le moniteur Webcam S4 de Samsung est conçu dans un souci de confort. Le support ergonomique offre une productivité et un confort maximum grâce à sa conception et à sa compatibilité avec la norme VESA (Video Electronics Standards Association). Le support réglable en hauteur (HAS), l'inclinaison, le pivotement et la fonction de pivot du moniteur permettent aux utilisateurs de personnaliser la position du moniteur pour qu'elle leur convienne le mieux possible.



Le moniteur est également doté des fonctions Samsung sans scintillement et à faible lumière bleue, qui sont conçues pour minimiser les effets visuels nocifs pouvant entraîner une fatigue oculaire après une utilisation prolongée. Le moniteur a reçu les certificats "sans scintillement" et "faible lumière bleue" de TUV Rheinland, le principal groupe de certification international.



Le moniteur S4 est équipé de doubles haut-parleurs stéréo intégrés de 2 W qui offrent une expérience audio améliorée lors des vidéoconférences et du visionnage de vidéos. De plus, le moniteur offre des ports de sortie HDMI, DP, D-Sub et audio pour des options de connectivité polyvalentes.



Disponibilité



La Webcam Monitor S4 de Samsung est désormais disponible aux États-Unis, en Europe, en Corée du Sud et en Asie du Sud-Est.



Pas de prix pour le moment.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



