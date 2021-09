EK lance un waterblock pour CPU Threadripper compatible 1U.



EK, le principal fabricant de matériel de refroidissement liquide, lance une solution de refroidissement liquide haute performance compatible avec les racks 1U pour les processeurs AMD Ryzen Threadripper. La compatibilité avec les racks 1U est obtenue grâce aux ports latéraux filetés G1/8" qui permettent un encombrement vertical réduit. Il s'agit d'un bloc d'eau dédié de qualité professionnelle qui a été spécifiquement développé pour les processeurs AMD. Il comporte un total de 2 ports. Ceux-ci sont situés sur le côté et ont un filetage G1/8" pour prendre le moins de place possible.







Outre la compatibilité 1U, l'objectif de la conception du nouveau bloc d'eau EK-Pro CPU WB sTR Rack - Nickel + Acetal était de couvrir la totalité de l'IHS des processeurs HEDT AMD Ryzen Threadripper et d'obtenir des performances de refroidissement optimales. Une structure dense de micro-fines qui compte 91 larges rainures couvre entièrement les matrices du CPU qui sont situées sous l'IHS pour un refroidissement plus efficace.







La partie supérieure est fabriquée en acétal POM durable usiné par CNC. Chaque bloc d'eau EK-Pro CPU WB sTR Rack est livré avec une base en cuivre usinée avec précision (parfois appelée "plaque froide"), fabriquée à partir du cuivre le plus pur disponible sur le marché et traitée par galvanoplastie au nickel.



Le bloc d'eau EK-Pro CPU WB sTR Rack est livré avec un mécanisme de montage préassemblé empêchant les erreurs, qui est installé directement sur les trous de montage du SocketTR4. Le résultat est une installation parfaite et des performances optimales à chaque fois. Cela signifie également que le bloc d'eau est compatible avec les cartes mères AMD de type serveur Socket SP3. Avec une telle solution de montage, l'utilisateur n'a pas besoin de retirer la carte mère du boîtier et peut profiter d'une installation sans problème du nouveau CPU.



Compatibilité avec le socket du processeur :



- AMD Socket sTRX4,

- AMD Socket TR4 (Socket SP3r2),

- Socket SP3 d'AMD.



Disponibilité et prix



Le waterblock EK-Pro CPU WB sTR Rack est fabriqué en Slovénie, en Europe et peut être commandé dans la boutique en ligne EK.



Le prix est de : 139.90 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP