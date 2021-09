AMD Radeon Software Adrenalin 21.9.1 publié avec Auto-Overclock, SAM pour la série RX 5000.

AMD Radeon Software Adrenalin 21.9.1 Bêta, publié avec Auto-Overclock, SAM pour la série RX 5000.



AMD a publié aujourd'hui la dernière version de Radeon Software Adrenalin. La version 21.9.1 regorge de fonctionnalités que les passionnés ne manqueront pas d'apprécier. Pour commencer, elle introduit la prise en charge de la mémoire d'accès intelligente (PCI Resizable BAR) pour les processeurs graphiques AMD Radeon RX 5000 series (RDNA), lorsqu'ils sont utilisés avec une plateforme compatible. Ensuite, il ajoute l'optimisation pour "Call of Duty Vanguard Open Beta" et "Deathloop". Les pilotes ajoutent également une poignée d'extensions de l'API Vulkan, notamment VK_KHR_zero_initialize_workgroup_memory, VK_KHR_shader_integer_dot_product, VK_EXT_shader_atomic_float2 et VK_EXT_load_store_op_none. La plus grande nouveauté est sans doute AMD Auto Overclock.







Sur les machines équipées de processeurs AMD Ryzen série 5000 et de cartes graphiques Radeon RX série 6000, la fonction Auto-Overclock détecte la charge du processeur et l'overclocke automatiquement par incréments de 50 MHz, au-delà de la fréquence de boost maximale du processeur. Tout comme l'overclocking manuel, cela entraîne des coûts importants en termes de consommation d'énergie et de refroidissement. La fonction permet également d'overclocker automatiquement votre GPU de la série RX 6000. Pour l'utiliser, il suffit d'ouvrir l'onglet Tuning du logiciel Radeon et de cliquer sur "Auto Overclock" dans l'onglet Tuning Control. Enfin, Adrenalin 21.9.1 ajoute la prise en charge du prochain système d'exploitation Windows 11. Le logiciel est publié en même temps que la dernière version 3.09.01.140 du logiciel du chipset d'AMD, qui ajoute également le support de Windows 11.



Support pour :



- Deathloop,

- Call of Duty Vanguard Bêta ouverte,

- AMD Smart Access Memory sur les cartes graphiques de la série Radeon RX 5000.



Ajout de la prise en charge de Vulkan



- VK_KHR_zero_initialize_workgroup_memory : Cette extension permet aux implémentations d'utiliser l'initialisateur constant nul sur les variables de mémoire du groupe de travail du shader. Cela permet aux applications qui exécutent un contenu non fiable de déjouer les attaques par récupération de mémoire.

- VK_KHR_shader_integer_dot_product : Cette extension ajoute la prise en charge des instructions SPIR-V de produit de points entiers définies dans SPV_KHR_integer_dot_product. L'extension SPV_KHR_integer_dot_product permet des opérations de produit scalaire sur des vecteurs entiers avec accumulation optionnelle. En plus de permettre les opérations de produit scalaire pour tous les types de vecteurs d'entrée, elle permet également le produit scalaire d'entiers pour les vecteurs à 4 composants d'entiers de 8 bits qui sont empaquetés dans des entiers de 32 bits.

- VK_EXT_shader_atomic_float2 : Cette extension fournit aux shaders la capacité d'effectuer des opérations atomiques à virgule flottante de 16 bits sur la mémoire tampon et la mémoire de groupe de travail. Elle permet en outre d'effectuer des opérations atomiques à virgule flottante minimum et maximum sur la mémoire tampon, le groupe de travail et la mémoire d'image.

- VK_EXT_load_store_op_none : Cette extension permet à une application de spécifier le contenu de la zone de rendu qui ne sera pas modifié ou dont on peut s'attendre à ce qu'il soit indéfini après le rendu.



Problèmes corrigés



- Des artefacts visuels dans PAYDAY 2 peuvent être observés pendant le gameplay sur certains produits graphiques AMD tels que la Radeon RX 6800 XT.

- La connexion de deux écrans présentant de grandes différences de résolution/de taux de rafraîchissement peut provoquer un scintillement sur les produits graphiques de la série Radeon RX Vega.

- Sur les cartes graphiques Radeon RX 5500 XT, la vitesse d'horloge de la mémoire et la consommation d'énergie peuvent être plus élevées que prévu lorsque la carte est inactive et que la résolution et la fréquence de rafraîchissement de l'écran sont réglées sur des valeurs spécifiques telles que 1080p @ 60 Hz.

- Lors d'une partie d'Assassin's Creed Odyssey, certains produits graphiques AMD, tels que la Radeon RX 480 Graphics, peuvent présenter des temps d'arrêt du pilote ou des écrans noirs lorsque l'utilisateur navigue rapidement dans les menus du jeu ou regarde rapidement dans un environnement avec son personnage.



Téléchargement



- AMD Radeon Software Adrenalin 21.9.1 : Cliquez ICI,

- AMD Chipset Software 3.09.01.140 : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP