Alors que les prix des cartes graphiques montent en flèche, la qualité de fabrication décline ?



Vous avez finalement déboursé quatre chiffres pour une carte graphique du segment des performances qui avait un prédécesseur à 350 $ il y a quelques générations, et qu'avez-vous trouvé ? Des coussinets thermiques mal alignés, un système de refroidissement mal installé et d'autres défauts de qualité de fabrication.



Reddit et d'autres plateformes de médias sociaux montrent une augmentation notable du nombre de personnes possédant des cartes graphiques assez haut de gamme qui présentent des défauts de fabrication susceptibles de réduire la durée de vie du produit. L'un de ces utilisateurs, kamaloo92, a posté des photos d'une carte ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 Ti OC avec un bloc de coussinets thermiques manquant au-dessus d'une rangée de puces mémoire. Les puces GDDR6X sont capables de chauffer dans les 90 degrés Celsius, et un bloc de mémoire mal refroidi peut provoquer des artefacts à long terme. Ceci, de la part d'une société qui s'enorgueillit de ses normes de fabrication.



















Une autre histoire d'horreur nous vient d'obamaprism3, qui a posté des photos d'une NVIDIA GeForce RTX 3080 Founders Edition avec un pad thermique de mémoire mal installé qui était placé si loin, qu'il chevauchait la base principale du refroidisseur, posant un risque sévère de surchauffe et de perte de performance pour le GPU.



Pour en revenir à l'édition Founders, un utilisateur nommé antonyjeweet a découvert un doigt d'ouvrier coincé sous le coussin thermique de la mémoire de sa carte RTX 3090 Founders Edition, extrêmement chère. Récemment, nous avons fait l'histoire d'une PowerColor RX 6700 XT avec le film de protection sur les coussinets thermiques encore en place.



