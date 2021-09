BIOSTAR nous propose une nouvelle carte mère : La TZ590-BTC DUO.



BIOSTAR a présenté aujourd'hui la TZ590-BTC DUO, une carte mère dotée de nombreuses fonctionnalités pour les installations de minage de crypto-monnaies, basée sur le chipset Intel Z590, et supportant les processeurs Core de 10e et 11e génération dans le boîtier LGA1200. La carte offre un total de huit emplacements PCI-Express 3.0 x1, tous issus du PCH Z590, en plus d'un emplacement PCI-Express 4.0 x16 relié au CPU et de quatre emplacements M.2-2280.















L'un d'entre eux est PCI-Express 4.0 x4 et relié au CPU, tandis que les autres sont Gen 3 et proviennent de la PCH. Avec les adaptateurs M.2 à PCIe déjà dans la nature, vous pouvez installer jusqu'à 12 cartes graphiques sur cette carte. Les options de connectivité sur cette carte comprennent quelques ports traditionnels, y compris D-Sub pour la vidéo de l'iGPU, en plus de HDMI ; et un port clavier PS/2. Il y a également un nombre inhabituellement élevé de ports SATA, soit 10, en plus des quatre M.2 NVMe. Ainsi, vous pouvez également cultiver le Chia à l'échelle pendant que vous exploitez la mine.



BIOSTAR n'a pas révélé les prix.



TECHPOWERUP