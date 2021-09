EK s'associe à Seagate pour le dissipateur de chaleur FireCuda 530 Stock.

Et







EK, le fabricant européen d'équipements de refroidissement liquide haut de gamme, et Seagate, un fabricant renommé de disques durs et de disques SSD, se sont associés pour lancer le disque dur FireCuda 530 avec dissipateur thermique, offrant un design minimaliste, un corps en aluminium anodisé et une surface microporeuse finement texturée pour améliorer le transfert de chaleur et réduire les températures du SSD. Grâce à cela, le FireCuda 530 peut fonctionner à des vitesses maximales pendant de longues périodes. Ce SSD de pointe est doté d'un contrôleur E18 validé par Seagate et de la toute dernière mémoire 3D TLC NAND, et atteint des vitesses allant jusqu'à 7 300 Mo/s.







Ce SSD offre des vitesses de transfert incroyables, allant jusqu'à 7 300 Mo/s, avec des temps de réponse extrêmement rapides, permettant aux applications de fonctionner rapidement, sans goulot d'étranglement dans le département de stockage. Il est idéal pour le rendu vidéo à large bande passante, la prévisualisation, et comme disque à gratter Photoshop pour les fichiers volumineux. Il est également très efficace pour les jeux, avec des temps de chargement rapides et des temps d'accès excellents. Le FireCuda 530 dispose d'une mémoire DDR4 pour la mise en cache, mais il utilise également un cache dynamique SLC ainsi qu'une technologie appelée SmartFlush pour récupérer rapidement l'espace du cache SLC et s'assurer qu'il ne remplit jamais son tampon.







Toute cette vitesse génère également une chaleur supplémentaire. C'est pourquoi EK a conçu un dissipateur thermique à profil bas, fabriqué en aluminium de haute qualité et doté d'une finition anodisée finement texturée pour maximiser son efficacité de refroidissement. Ce dissipateur intégré contribue à réduire l'étranglement thermique tout en permettant des performances de pointe pendant de longues périodes.



Le SSD FireCuda 530 Heatsink fonctionne parfaitement avec les consoles PlayStation 5. Il répond aux spécifications PS5 en matière de performances et de dimensions grâce à son dissipateur thermique à profil bas. Ce dissipateur intégré lui donne un avantage par rapport aux disques concurrents sans dissipateur, mais il ne sacrifie pas non plus la compatibilité grâce à sa conception à profil bas.







Disponibilité et prix



Le FireCuda 530 Heatsink 1 To est disponible à l'achat sur la boutique en ligne EK, tandis que le modèle 2 To sera disponible sous peu.



- FireCuda 530 Heatsink 1 To : 305 euros,

- FireCuda 530 Heatsink 2 To : 640 euros.



TECHPOWERUP