TECHPOWERUP nous propose le test de la : EVGA SuperNOVA G6 1000 W.







EVGA a récemment introduit la ligne G6 pour ramener les niveaux de performance des légendaires modèles G2, qui utilisaient les plateformes Super Flower. Pour des raisons inconnues, EVGA a rompu les liens avec Super Flower il y a un certain temps, en utilisant d'autres OEM pour combler le vide. Pour les modèles G6, EVGA s'est associé à Seasonic et a utilisé la plateforme populaire Focus Gold, avec plusieurs mises à jour pour améliorer les performances et les fonctions de protection.







D'une profondeur de 140 mm seulement, il s'agit de l'un des plus petits PSU de 1000 W disponibles sur le marché. Le châssis est si compact que le ventilateur de 135 mm recouvre presque entièrement son sommet. Je suis habitué aux alimentations SFX et SFX-L à haute densité de puissance, mais il semble que cette tendance se soit étendue aux unités ATX. Les dimensions compactes facilitent l'installation, mais se traduisent généralement par un niveau de bruit plus élevé, car un flux d'air plus important est nécessaire pour refroidir les pièces, qui sont maintenant plus proches les unes des autres. Plus les niveaux d'efficacité sont élevés, plus les charges thermiques sont faibles, de sorte que le ventilateur fonctionne moins. En d'autres termes, les plates-formes à haute efficacité ont du sens pour les petits PCB, mais ne sont pas idéales pour les plates-formes Bronze.



Le 1000 G6 est entièrement modulaire et répond aux exigences d'efficacité Gold de 80 PLUS et Cybenetics avec une entrée de 115 V. Avec une entrée de 230 V, il est classé dans la catégorie de l'efficacité supérieure. Avec 230 V, il est classé Platinum par Cybenetics. De plus, le niveau de bruit est faible, Cybenetics A-, soit un niveau de bruit moyen de 25-30 dBA.



Voici la fiche technique :







spécifications de l'alimentation :







Pour lire la suite : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP