Fin du support de Windows 7 dans le logiciel Razer Synapse 3.







Si Windows 7 n'est plus du tout supporté par Microsoft depuis janvier 2020, de nombreux fabricants et éditeurs continuent pourtant de le prendre en charge dans leurs pilotes et logiciels. Et pour cause, il reste encore un certain nombre d'irréductibles qui ne sont toujours pas passés à Windows 10. Pour autant, il faudra bien que Windows 7 laisse un jour sa place sans compter que Windows 11 pointe le bout de son nez et que plusieurs marques ont récemment annoncé la fin du support de cet OS dans leurs drivers comme AMD, Logitech ou encore NVIDIA.







Dans la même logique, c'est au tour du fabricant de périphériques de jeu Razer d'en faire de même. Razer annonce en effet sur son site web que l'application de configuration Synapse 3 ne permettra pas de faire fonctionner sous Windows 7 les nouveaux produits de la marque qui sortiront dans le commerce après le 10 octobre 2021. Razer indique toutefois que les périphériques existants continueront de fonctionner avec Synapse 3 et Windows 7, mais uniquement pour bénéficier de correctifs de sécurité. Il n'est pas précisé jusqu'à quand la compatibilité limitée de Windows 7 avec Synapse 3 sera maintenue, mais toutes les futures améliorations et nouvelles fonctionnalités de Synapse 3 devraient donc être réservées à Windows 10/11.



À noter une petite incohérence de la part de Razer puisqu'un message d'alerte affiché dans l'application Razer Central indique que le support des nouveaux produits avec Windows 7 a déjà pris fin le 17 juin 2021 et non le 10 octobre prochain...



Quoi qu'il en soit, sachez qu'une mise à jour de Synapse 3 est disponible depuis début septembre. Il s'agit de la version 3.6.831.82317 (installateur 1.0.150.988).



Téléchargement



- Application Razer Synapse 3 3.6.831.82317/1.0.150.988 pour Windows 7/10 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



