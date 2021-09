Lancement du SSD portable Thunderbolt 3 TEAMGROUP T-CREATE CLASSIC et du SSD PCIe 4.0 T-FORCE CARDEA Z44L.



TEAMGROUP annonce le SSD portable Thunderbolt 3 T-CREATE CLASSIC pour les créateurs de contenu et le lecteur à état solide PCIe 4.0 T-FORCE CARDEA Z44L pour les joueurs. Le T-CREATE CLASSIC offre des vitesses de lecture allant jusqu'à 2700 Mo/s via l'interface Thunderbolt 3 et jusqu'à 900 Mo/s via l'interface USB 3.2 Gen2 et est disponible dans des capacités allant jusqu'à 4 To. D'autre part, le T-FORCE CARDEA Z44L est doté d'un dissipateur thermique en graphène ultra-fin breveté et d'une interface PCIe 4.0 qui offre des vitesses de lecture allant jusqu'à 3500 Mo/s et d'écriture allant jusqu'à 3000 Mo/s.







T-CREATE CLASSIC Thunderbolt 3



La sous-marque T-CREATE s'adresse aux créateurs de contenu qui exigent des performances avec du style. Le T-CREATE CLASSIC Thunderbolt 3 prend en charge les interfaces Thunderbolt 3 et USB 3.2 Gen2 et utilise un connecteur USB Type-C. Le T-CREATE CLASSIC est entièrement compatible avec les ordinateurs Windows et Mac, ce qui facilite le transfert de fichiers entre les machines. Le SSD portable Thunderbolt3 CLASSIC peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 900 Mo/s en utilisant l'interface USB et des vitesses allant jusqu'à 2 700 Mo/s en utilisant Thunderbolt 3. Le SSD portable T-CREATE CLASSIC est disponible en capacités de 1 To, 2 To et 4 To.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Caractéristiques :



- Détection automatique et prise en charge de la double interface,

- Interface Thunderbolt 3 haut débit,

- Un look classique, résistant, durable et très efficace en matière de refroidissement,

- Plug-and-use,

- Idéal pour les créations multiplateformes,

- Garantie de cinq ans.



SSD T-FORCE CARDEA Z44L PCIe 4.0

TEAMGROUP ajoute un nouveau SSD équipé d'un dissipateur thermique breveté en graphène ultra-fin - le SSD T-FORCE CARDEA Z44L PCIe 4.0. Le dissipateur en graphène ultra-fin contenant plusieurs technologies brevetées améliore la dissipation de la chaleur jusqu'à 9 %. Le CARDEA Z44L prend en charge la dernière interface PCIe Gen 4x4 et peut offrir des vitesses de lecture/écriture allant jusqu'à 3500/3000 Mo/s, disponible en capacités de 500 Go et 1 To.



Caractéristiques :



- Performances supérieures en lecture/écriture de PCIe Gen4x4,

- Diffuseur de chaleur en graphène ultra-fin breveté,

- Non seulement plus rapide, mais aussi plus stable et plus durable,

- Prise en charge de la dernière norme NVMe 1.4,

- Logiciel de surveillance intelligente des SSD,

- Brevet américain (numéro: ; US11051392B2),

- Brevet d'invention de Taiwan (numéro : I703921),

- Brevet d'utilité chinois (numéro : CN 211019739 U),

- Garantie de cinq ans.



Pour en savoir plus, veuillez consulter les liens ci-dessous :



- T-CREATE CLASSIC Thunderbolt 3 Portable SSD : Cliquez ICI,

- T-FORCE CARDEA Z44L M.2 PCIe 4.0 SSD : Cliquez ICI.



