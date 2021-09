Publication des premiers pilotes AMD Radeon Vega M pour Intel NUC8i7HNK et NUC8i7HVK depuis plus de 16 mois.



Intel et AMD ont publié les premiers pilotes Radeon Software pour les graphiques exotiques Radeon Vega M trouvés dans les Intel NUC8i7HNK et NUC8i7HVK, depuis plus de 16 mois. Le centre de téléchargement Intel vient d'ajouter la version 21.10.03.11 de Radeon Software pour la solution graphique, datée du 09/09/2021. Les pilotes précédents remontaient à février 2020 et étaient basés sur Adrenalin 20.2.







Les pilotes sont basés sur une version candidate d'Adrenalin 21.10, qui est 21.10RC1, mais n'incluent pas les mises à jour de sécurité qu'AMD pourrait inclure dans les prochains pilotes 21.10 (octobre 2021). "La version 21.10.03.11 du pilote graphique Radeon RX Vega M, qui est basée sur 21.10RC1, n'inclut pas les dernières mises à jour fonctionnelles et de sécurité. Une mise à jour devrait être publiée en mars 2022 et comprendra des mises à jour fonctionnelles et de sécurité supplémentaires.



Les clients doivent passer à la dernière version dès qu'elle est disponible ", indique Intel dans les notes de mise à jour des pilotes. Les pilotes incluent l'optimisation pour les derniers jeux, y compris "Metro Exodus" (DX12), et "Resident Evil Village", en plus d'ajouter le support pour le décodage Microsoft PlayReady AV1.



La carte graphique Radeon Vega M est le fruit d'une collaboration unique entre Intel et AMD, que l'on retrouve dans les unités spéciales de la 8e génération de Core qui équipent les ordinateurs de bureau Intel NUC8i7HNK et NUC8i7HVK. Sous le nom de code "Kaby Lake-G", le module multi-puces (MCM) processeur+graphique comprend un processeur à 4 cœurs/8 threads basé sur la microarchitecture "Kaby Lake", et une puce GPU discrète basée sur l'architecture graphique AMD "Vega", avec une mémoire embarquée dédiée de 4 Go provenant d'une pile HBM. Le GPU est doté de 1 280 processeurs de flux répartis sur 20 unités de calcul, 72 TMU, 32 ROP et une interface HBM de 1024 bits.



Téléchargement



- AMD Radeon Vega M drivers for Intel NUC8i7HNK and NUC8i7HVK from Intel : Cliquez ICI.



