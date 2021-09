EK annonce les waterblocks en métal intégral Quantum Vector RTX 3080/3090 FE.



EK, est fier de présenter ses blocs d'eau hautes performances Full-Metal Special Edition pour les cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 3080 et 3090 Founders Edition. Les blocs d'eau EK-Quantum Vector FE RTX 3080 et 3090 - Full Metal sont proposés dans la couleur noire, plus populaire, avec un boîtier noir entièrement métallique et une borne en laiton nickelé. Ces blocs d'eau sont livrés avec deux types de terminaux de connexion, offrant une polyvalence dans le routage des tubes. La performance est l'un des éléments clés de la conception, c'est pourquoi ce bloc dispose d'une surface d'ailette 30% plus grande par rapport aux autres blocs d'eau de la famille Vector.











Le boîtier du bloc à eau EK-Quantum Vector FE RTX 3090 D-RGB est la solution de refroidissement de GPU la plus complexe développée par EK à ce jour. En dehors du petit facteur de forme et de la forme unique de ces PCB, EK a construit une solution de refroidissement hybride pour la plaque arrière qui est jusqu'à présent unique aux blocs à eau EK-Quantum Vector FE RTX 3090 et à leurs plaques arrière.











Waterblock Full Metal EK édition spéciale pour NVIDIA GeForce RTX 3090 FE



Le waterblock est spécialement conçu avec une base en cuivre extrêmement épaisse pour de hautes performances, ce qui lui permet de dégager tous les composants du PCB dense et d'ajouter une plus grande capacité d'évacuation de la chaleur dans le processus. Le moteur de refroidissement utilisé dans ce bloc d'eau est le plus grand qu'EK ait jamais construit, ayant environ 30% de surface en plus que le reste des blocs d'eau de la série Vector. Il est livré avec un support à fente unique, même si la conception prend environ 2 fentes.



Ce waterblock est livré avec une plaque arrière incluse qui assure que la carte graphique entière est enfermée et pas du tout visible. La plaque arrière en aluminium usiné par CNC a une texture nervurée pour augmenter la surface pour une puissance de refroidissement passive supplémentaire. Le refroidissement "actif" est assuré par la section de la plaque arrière qui entre en contact avec la plaque de refroidissement, qui est alors directement refroidie par le liquide.



Waterblock EK Full Metal Edition spéciale pour NVIDIA GeForce RTX 3080 FE



Le boîtier à eau EK-Quantum Vector FE RTX 3080 D-RGB est l'une des solutions de refroidissement de GPU les plus complexes développées par EK à ce jour. Le petit facteur de forme et la forme unique du circuit imprimé RTX 3080 Founders Edition ont représenté un défi technique rare. Le bloc d'eau est spécialement conçu avec une base en cuivre extrêmement épaisse pour de hautes performances, ce qui lui permet de dégager tous les composants du PCB très dense et d'ajouter une plus grande capacité d'élimination de la chaleur dans le processus. Le moteur de refroidissement utilisé dans ce bloc d'eau est le plus grand qu'EK ait construit à ce jour, ayant environ 30% de surface en plus que le reste des blocs d'eau de la série Vector.



Qualité de fabrication



Comme le bloc d'eau Magnitude CPU, l'intégralité de ce bloc d'eau est usinée par CNC sans techniques de production de masse. La base du bloc est fraisée à partir d'un morceau de cuivre électrolytique pur de 12 mm d'épaisseur provenant d'Europe, qui est ensuite nickelé, tandis que son sommet est usiné par CNC à partir de laiton qui est entouré d'une coque extérieure en aluminium anodisé.



L'enveloppe extérieure n'est pas en contact avec le liquide de refroidissement. Il est usiné dans un morceau d'aluminium massif de 20 mm d'épaisseur, qui est ensuite anodisé en noir. Le bouclier E/S à fente unique inclus est fourni avec des vis spéciales à fixer sur le boîtier en aluminium afin d'équilibrer la répartition du poids total du bloc d'eau. L'étanchéité est assurée par des joints toriques en EPDM de haute qualité, tandis que des supports en laiton sont déjà préinstallés et permettent une procédure d'installation sûre et facile.



Conception spéciale du terminal



Ce bloc d'eau est livré avec un ensemble de bornes de connexion, ce qui permet aux utilisateurs de les interchanger en fonction de leurs besoins. L'une des bornes est dotée de deux ports G 1/4" directs sur le côté, tandis que l'autre est plus conventionnelle, avec quatre ports G 1/4" qui la traversent. Les deux bornes sont fabriquées en laiton nickelé usiné par CNC.



La dernière conception permet de fixer les bornes directement sur la plaque de cuivre du bloc d'eau du GPU, ce qui le rend plus rigide et réduit les risques de dommages. La borne est soigneusement située entre deux broches sur le PCB, utilisant un espace minimal. Cette conception permet une incroyable polyvalence, en particulier pour les constructions de type "Small Form Factor", et bien sûr, une esthétique plus intéressante.



Moteur de refroidissement



Ce waterblock Vector édition spéciale refroidit directement le GPU, la VRAM et le VRM (module de régulation de la tension), le liquide de refroidissement étant canalisé directement sur ces zones critiques. Le bloc d'eau est en contact avec les MOSFET et les selfs pour maximiser le refroidissement et minimiser les risques de ronflement indésirable des bobines. Les voies d'écoulement sont également optimisées pour réduire les instabilités hydrodynamiques et les vortex (points morts) en leur sein.



La conception intégrée du moteur de refroidissement Open Split-Flow s'est avérée être une solution supérieure pour les blocs d'eau des GPU. Il se caractérise par une faible restriction du débit hydraulique, ce qui signifie qu'il peut être utilisé avec des pompes à eau plus faibles ou des pompes fonctionnant à faible vitesse, tout en obtenant des performances optimales.



La géométrie de la plaque à jets et de la structure des ailettes est optimisée pour assurer une distribution uniforme du flux avec des pertes minimales et des performances optimales lorsqu'elle est utilisée dans n'importe quelle orientation du flux de liquide de refroidissement. Le réseau d'ailettes est peuplé de 31 microfins avec des microcanaux de 0,6 mm de large qui offrent des performances de refroidissement exceptionnelles sans restrictions de flux inutiles ni risques de colmatage.



Disponibilité et prix



Les waterblocks EK-Quantum Vector FE RTX 3080 et 3090 Full Metal sont fabriqués et assemblés en Slovénie, en Europe, et sont disponibles en précommande sur la boutique en ligne EK et le réseau de revendeurs dédié. Le premier lot de blocs d'eau 3080 devrait être expédié à la mi-octobre 2021, tandis que les versions 3090 seront expédiées fin octobre 2021, les commandes ultérieures se remplissant dans les semaines suivantes.



Pour plus d'informations :



- EK-Quantum Vector FE RTX 3080 Full Metal - Black SE (297.20 euros) : Cliquez ICI,

- EK-Quantum Vector FE RTX 3090 Full Metal - Black SE (358.72 euros) : Cliquez ICI.



