[TEST JEU PC] art of rally.

FUNSELEKTOR LABS INC nous propose un nouveau jeu PC : art of rally.







Editeur(s)/Développeur(s) : Funselektor Labs Inc.



Sortie France : 23 septembre 2020.



Genre(s) : Course.



Thème(s) : Rallye.



Classification : Interdit au moins de 3 ans.















Résumé : art of rally est un jeu de course qui se déroule lors de l'âge d'or du rallye. Avec son style graphique minimaliste, vous pourrez conduire de nombreux véhicules emblématiques du sport, autant des années 60 que des modèles du Groupe B.



Un trailer du jeu (Version Playstation) : Cliquez ICI.



Un test du jeu : Cliquez ICI.



JEUXVIDEO