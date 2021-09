Voici comment installer Windows 11 sans connexion Internet.



Le lancement officiel de Windows 11 se profile à l'horizon, mais il semble que les gens l'installent en masse alors qu'il n'est pas encore totalement disponible. Cependant, l'un des problèmes de l'installation du tout dernier système d'exploitation de Microsoft est que vous avez besoin d'une connexion Internet, mais est-ce vraiment nécessaire ? Il semble qu'un nouveau contournement ait été trouvé pour contourner cette nécessité. Vous pouvez donc maintenant installer Windows 11 hors ligne en suivant les étapes relativement simples ci-dessous.







En juin dernier, lorsque Windows 11 a fait l'objet d'une fuite en ligne, les utilisateurs ont constaté que la "prochaine génération de Windows" nécessitait une connexion Internet pour obtenir un identifiant Microsoft. Pour éviter cela, certains utilisateurs avisés ont trouvé une solution de contournement en appuyant sur "Alt+F4" pour tuer le processus qui s'exécute derrière la page de configuration "Let's Connect You To A Network".



Malheureusement, Microsoft a rapidement mis fin à cette solution de contournement une fois que les choses ont été rendues publiques, et nous étions donc de retour à la case départ jusqu'à présent. Heureusement, certains détectives logiciels ont découvert une autre solution pour contourner les exigences de connexion Internet de la configuration de Windows 11, que nous allons démontrer ici, en utilisant la dernière version de développement de Windows 11 (22454).



Tuer un programme en utilisant le gestionnaire des tâches



Une petite explication en vidéo : Cliquez ICI.



Cette première option pour contourner la partie connexion Internet de l'installation de Windows 11 est légèrement plus simple que l'autre car elle n'implique qu'une courte commande et l'utilisation du Gestionnaire des tâches. Vous pouvez voir à quoi ressemble ce processus dans la vidéo ci-dessus et suivre les étapes ci-dessous :



- Lorsque vous atteignez la page "Let's Connect You To A Network", appuyez simultanément sur les touches "Shift" et "F10" du clavier. Cela fera apparaître l'invite de commande, dans laquelle vous pourrez saisir diverses commandes pour contrôler le système.

- Dans cette nouvelle fenêtre, tapez "taskmgr" et appuyez sur la touche "Entrée" du clavier. La fenêtre du Gestionnaire des tâches s'affiche et vous pouvez voir tous les processus en cours.

- Développez le Gestionnaire des tâches en cliquant sur le bouton "Plus de détails", puis trouvez "Flux de connexion réseau".

- Sélectionnez ce processus, puis cliquez sur le bouton "End Task".

- Vous pouvez maintenant fermer ces fenêtres nouvellement ouvertes et revenir à la configuration de Windows 11, où vous allez entrer les informations du compte local.



Tuer un programme en utilisant la ligne de commande



Une petite explication en vidéo : Cliquez ICI.



Si vous avez un peu plus de connaissances techniques ou si vous êtes simplement à l'aise pour entrer des commandes, cette option pour contourner la partie connexion Internet de l'installation de Windows 11 est la meilleure. Encore une fois, vous pouvez voir la vidéo ci-dessus pour voir à quoi cela ressemble ou suivre les étapes ci-dessous :



- Lorsque vous atteignez la page "Let's Connect You To A Network", appuyez simultanément sur les touches "Shift" et "F10" du clavier. Cela fera apparaître l'invite de commande, où vous pourrez saisir diverses commandes pour contrôler le système.



Tapez la commande suivante et appuyez ensuite sur la touche Entrée du clavier :



taskkill /F /IM oobenetworkconnectionflow.exe



Vous pouvez maintenant retourner à la configuration de Windows 11 pour entrer les informations du compte local.



Bien que la deuxième option pour contourner l'exigence de connexion à Internet de Windows 11 comporte moins d'étapes, les deux méthodes sont assez faciles à exécuter et sont simples. Un coup de chapeau à la communauté de Neowin pour avoir présenté cette méthode. Espérons que Microsoft mettra un peu plus de temps à appliquer le correctif, afin que les utilisateurs ne soient pas obligés d'utiliser un appareil Windows initialement connecté à Internet s'ils ne le souhaitent pas.



