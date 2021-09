Turing Redux ? La NVIDIA GeForce RTX 2060 avec 12 Go de GDDR6 est annoncée pour le premier trimestre 2022.



N'avez-vous jamais souhaité que NVIDIA réédite sa carte graphique GeForce RTX 2060 de génération précédente, mais avec plus de mémoire cette fois-ci ? Nous non plus, et ce n'est pas parce que c'est une mauvaise carte ou quelque chose comme ça, mais parce que la gamme GeForce RTX 30 est plus convaincante. Néanmoins, en l'absence d'une baguette magique pour faire apparaître comme par magie plus de GPU Ampère, NVIDIA pourrait se tourner vers une carte Turing de milieu de gamme pour remplir un marché insatiable de GPU de jeu.







C'est une rumeur que nous avons déjà entendue. En janvier de cette année, il a été dit que NVIDIA avait prévu de réapprovisionner ses partenaires AIB (add-in board) avec les GeForce RTX 2060 et GeForce RTX 2060 Super. Et qui sait, peut-être que d'autres de ces cartes se sont retrouvées dans la nature. Mais si c'est le cas, elles sont revenues sur le marché avec les mêmes spécifications que précédemment.



Depuis, NVIDIA a sorti la GeForce RTX 3060, qui est la version la plus abordable d'Ampere. Le problème est que, comme pratiquement toutes les autres cartes graphiques, elle n'est jamais en stock. Et comme il s'agit de la version la moins chère d'Ampère, il y a un gros marché pour une telle pièce.







La rumeur veut que NVIDIA envisage de réintroduire la GeForce RTX 2060, mais avec une mémoire GDDR6 améliorée de 12 Go. C'est deux fois plus que la GeForce RTX 2060 existante, et même plus que la variante Super. Voici comment la comparer...



- GeForce RTX 2060 Super : 2 167 cœurs CUDA, 8 Go GDDR6, bus 256 bits.

- Nouvelle GeForce RTX 2060 : 1 920 cœurs CUDA, 12 Go GDDR6, bus 192 bits.

- Ancienne GeForce RTX 2060 : 1 920 cœurs CUDA, 6 Go GDDR6, bus 192 bits.



C'est également la même quantité de mémoire que l'on trouve sur la GeForce RTX 3060, et en fait plus que ce que NVIDIA a équipé sa GeForce RTX 3060 Ti, qui bizarrement a 8 Go de GDDR6.



Il y a quelques points d'interrogation ici. Premièrement, NVIDIA peut-elle vraiment mettre la main sur suffisamment de GPU en 12 nm pour réintroduire la GeForce RTX 2060 et remédier de manière significative à la pénurie de cartes graphiques ? Probablement pas - le véritable soulagement ne viendra qu'avec le temps, lorsque la pénurie de silicium s'atténuera. Dépêchez-vous de mettre à niveau vos usines, TSMC).



Deuxièmement, le fait d'avoir deux fois plus de mémoire en fera-t-il une carte plus attrayante que l'originale ? Bien sûr, dans une certaine mesure. Mais si tout le reste est identique (cœurs CUDA, cœurs RT, largeur de bus, etc.), elle ne sera pas beaucoup plus rapide dans la plupart des situations.



Nous saurons très bientôt si cette rumeur est fondée, car il est dit que la carte rééditée sera disponible dans les magasins en décembre ou janvier. Il n'y a aucune mention du prix, mais en supposant qu'elle se vende immédiatement comme toutes les autres cartes, cela n'a guère d'importance.



HOTHARDWARE