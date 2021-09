Présentation des tapis de souris COUGAR Freeway fabriqués avec le tissu CORDURA.



COUGAR présente sa dernière série de tapis de souris - le COUGAR Freeway fabriqué avec le tissu CORDURA. Le CORDURA est très résistant, lisse et léger, il offre une durabilité extrême, une stabilité et un contact lisse pour obtenir la meilleure précision et le meilleur contrôle de la souris pour la plupart des joueurs. Tous les tapis de souris COUGAR Freeway ont une épaisseur de 3 mm et sont disponibles en trois tailles : Medium (320x270mm), Large (450x400mm), et Extra Large (900x400mm).







Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



CORDURA est un tissu à haute résistance créé par E.I. DuPont de Nemours en 1929. La structure spéciale du tissu CORDURA lui confère de nombreux avantages, tels qu'une bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure, une grande solidité, une résistance à l'eau, un aspect lisse, une légèreté et une douceur.



La technologie de fil et de tricotage brevetée de CORDURA crée une surface de contact ultra-précise et lisse pour obtenir un excellent équilibre entre la friction et le glissement. CORDURA est extrêmement durable par rapport à d'autres matériaux utilisés aujourd'hui dans les tapis de souris, passant 300 000 fois les tests d'abrasion sans causer de frisottis ni de dommages à la surface du tissu. Les tapis de souris COUGAR Freeway ont une construction multicouche avec la surface en tissu tissé CORDURA 305D, une couche de revêtement PU imperméable et une base en caoutchouc naturel qui assure la stabilité et l'adhérence sur toute surface.



Les Dimensions :







Spécifications rapides :



- COUGAR Freeway-M (Medium),

- Dimensions : 320 mm x 270 mm x 3 mm,

- Poids : 167 grammes (sans emballage).



- COUGAR Freeway-L (Large),

- Dimension : 450 mm x 300 mm x 3 mm,

- Poids : 350 grammes (sans emballage).



- COUGAR Freeway-XL (Extra Large),

- Dimension : 900 mm x 400 mm x 3 mm,

- Poids : 700 grammes (sans emballage).



COUGAR n'a pas révélé les prix au moment de la rédaction de cet article. Pour en savoir plus sur les tapis de souris COUGAR Freeway fabriqués en tissu CORDURA, consultez le site Web de COUGAR.



