Le diagramme du chipset Intel Z690 indique : PCIe 5.0 x16, mémoire DDR4 ou DDR5 et DMI 4.0 x8.



Découvrez le dessous du prochain processeur de bureau de douzième génération d'Intel, le socket lga1700. Le diagramme du chipset Z690, qui est le modèle le plus haut de gamme qui sera commercialisé en premier, est encore plus intriguant.



Comme prévu, le processeur dispose de 16 ou 2 fois 8 voies PCIe 5.0, qui peuvent être utilisées pour les graphiques ou le stockage, en plus de quatre voies NVME 4.0. Ce qui a été dit précédemment semble être correct ; le chipset a 12 fois les processeurs gen4 et 16 fois les processeurs gen3. Parmi les autres caractéristiques, citons la prise en charge de deux DIMM par canal de mémoire et de la DDR4-3200 ou DDR5-4800 à double canal avec deux DIMM par canal de mémoire.







- Prend en charge à la fois la DDR4 et la DDR5, avec des débits de données standard d'au moins DDR5-4800 conformes sur des configurations à quatre modules.

- Utilise automatiquement les modes Gear 2 ou Gear 4 pour la DDR5, en faisant fonctionner le contrôleur de mémoire à ½ ou ¼ vitesse, selon le débit de données.

- Conserve les 20 couloirs PCIe du processeur, mais 16 d'entre eux sont augmentés aux taux de données PCIe 5.0.

- Utilise DMI 4.0 pour connecter le CPU au PCH (chipset) à des vitesses PCIe 4.0 x8.

- La nouvelle PCH dispose de quatre voies PCIe supplémentaires, dont 12 PCIe 4.0 et 16 PCIe 3.0.

- Prend en charge jusqu'à quatre ports USB 3.2 2×2 (20 Go/s).

- Les nouveaux modules CNVio prennent en charge le Wi-Fi 6E d'Intel, et éventuellement le Wi-Fi 7.

- Utilise des cœurs hybrides "Big-Bigger" pour améliorer la gestion des threads tout en conservant un TDP de 125W.

- La hauteur inférieure de la pile nécessite un nouveau support pour le refroidisseur du CPU.







Le rapport 2 est utilisé dans ce cas, ce qui signifie que le contrôleur fonctionne à la moitié de la fréquence de la mémoire, ce qui entraîne des latences considérables. Le Gear 1 est également utilisé dans ce cas. Il est également possible d'utiliser le Gear 4 pour les vitesses élevées auxquelles le ddr5 est censé fonctionner, la vitesse d'horloge étant une nouvelle fois réduite de moitié. Afin d'améliorer les performances, la liaison Direct Media Interface est mise à niveau de DMI 3.0 x8 à PCIe 4.0. En outre, il y a 5 et 1 gigabit Ethernet, quatre ports USB 3.2 gen 2x2, et les normes WiFi 6E et 7.







Les modèles K et KF overclockables, ainsi que le chipset Z690 et le reste de la gamme Alder Lake, devraient être commercialisés le 19 novembre, tandis que le reste de la gamme Alder Lake sera présenté au CES 2022.



THE GURU3D