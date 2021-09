Comment réinitialiser son PC sous Windows 10 ?

Il peut parfois arriver qu'il faille un jour devoir réinitialiser, pour une raison quelconque, son PC sous Windows 10. Mais comment procéder et surtout quels sont les conseils pour que tout se passe bien ? Notre confrère lesnumeriques.com vous propose son tutoriel pour ce faire :

Vous voulez réinitialiser votre PC sous Windows 10, mais vous ne savez pas comment vous y prendre ? On vous montre la méthode en détail ; c'est tout simple et ça ne prend que quelques minutes...

Lire la suite...