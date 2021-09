Les builds Insider de Windows 11 divergent alors que Microsoft planifie le lancement d'octobre et les futures versions.



Il y a une lumière au bout du tunnel pour le système d'exploitation Windows 11 de Microsoft, qui sera officiellement lancé le 5 octobre. Et comme vous pouvez l'imaginer, Microsoft travaille d'arrache-pied pour éliminer les bugs, s'assurer que les performances sont à la hauteur et que la compatibilité avec le matériel existant est aussi élevée que possible.







C'est dans cet esprit que Microsoft a publié cette semaine deux nouvelles versions de Windows 11 Insider Preview pour les testeurs. Le canal Dev est passé à la Build 22454 pour ceux qui veulent être à la pointe du développement de Windows 11. Si vous souhaitez une expérience de test plus stable, la build 22000.184 se trouve désormais dans le canal bêta.



Microsoft indique qu'elle a corrigé deux problèmes en suspens avec la version 22000.184 de Windows 11. L'un des problèmes concernait l'expérience Out of Box Experience (OOBE), où les informations relatives à Windows Hello n'étaient pas traduites de manière appropriée pour les langues non anglaises. Microsoft a également corrigé un problème où "un petit ensemble de langues" avait des traductions manquantes dans l'interface utilisateur de Windows 11.



Il y a encore plus d'une douzaine de "problèmes connus" supplémentaires impliquant divers aspects de l'interface utilisateur de Windows 11 et des applications système, mais ceux-ci seront probablement résolus dans les semaines à venir.



En ce qui concerne la version 22454 de Windows 11 dans le canal Dev, Microsoft explique que le numéro de version nettement plus élevé signifie que les testeurs passent à une branche de développement active (RS_PRERELEASE). De nouvelles fonctionnalités sont testées dans cette branche, qui seront ajoutées à la prochaine version majeure de Windows 11 (probablement la mise à jour du printemps 2022).



Voici les ajouts de fonctionnalités que vous trouverez dans la version Build 22454 de la branche de développement :







- Un clic droit sur la Corbeille sur le bureau utilise désormais le nouveau menu contextuel moderne.

- Ajout d'une option lors d'un clic droit sur un partage réseau dans l'Explorateur de fichiers pour l'épingler à l'Accès rapide sans avoir à cliquer sur Afficher plus d'options.

- Nous avons commencé à publier une version mise à jour de l'IME coréen avec des ajustements effectués sur la base des commentaires des Windows Insider.



Windows 11 sera préinstallé sur les nouveaux PC et sera disponible en tant que mise à niveau pour les "PC Windows 10 éligibles" le 5 octobre. "La mise à niveau sera ensuite déployée au fil du temps sur les appareils sur le marché en fonction de modèles de renseignement qui tiennent compte de l'éligibilité du matériel, des métriques de fiabilité, de l'âge de l'appareil et d'autres facteurs qui ont un impact sur l'expérience de mise à niveau", a déclaré Microsoft fin août. "Nous prévoyons que tous les appareils éligibles se verront offrir la mise à niveau gratuite vers Windows 11 d’ici à la mi-2022."



HOTHARDWARE