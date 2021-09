Un utilitaire pour appairer les périphériques Logitech au récepteur USB Bolt.







Logitech a dévoilé dernièrement de nouveaux périphériques de bureautique destinés aux entreprises (gamme for Business) et équipés de la nouvelle technologie de transmission sans fil Logi Bolt dévoilée simultanément.







Pour être plus exact, ces nouveaux produits sont en fait tous basés sur des produits existants comme le clavier ergonomique ERGO K860 et le trackball ERGO M575 mais aussi les best-sellers que sont les souris MX Anywhere 3 et MX Master 3 ou encore le clavier rétroéclairé MX Keys. L'édition Business de ces produits diffère a priori de l'édition originale seulement par l'intégration de la technologie Logi Bolt en remplacement de la technologie Unifying utilisée par les produits Logitech depuis maintes années.



Un protocole basé sur la norme Bluetooth mais à la sécurité renforcée



D'après Logitech, le protocole Bolt est basé sur la norme à faible consommation Bluetooth Low Energy 5.0 (BLE) mais intègre en supplément plusieurs mécanismes pour renforcer la sécurité de la communication sans fil entre le périphérique et l'ordinateur, car ce canal est de plus en plus utilisé par les pirates pour espionner les employés des entreprises et leur voler des données sensibles que ce soit sur site ou en télétravail. Selon Logitech, Bolt répond ainsi aux attentes croissantes des entreprises en matière de sécurité.



Logitech précise que le protocole Bolt utilise le mode 1 et le niveau 4 de sécurité de la norme Bluetooth (aussi appelé Secure Connection Only Mode) ce qui signifie que les données transitant entre le périphérique Bluetooth et le récepteur USB sur l'ordinateur sont obligatoirement chiffrées et que l'appairage entre les deux appareils a été réalisé avec l'option LESC (LE Secure Connections) introduite dans la version 4.2 de la norme Bluetooth. L'appairage LESC réduit le risque d'une attaque de type homme du milieu (man-in-the-middle) grâce à la génération et l'échange de clés avec les algorithmes Elliptic Curve Diffie-Hellman P-256 (ECDH) et AES-CCM ce qui garantit que le clavier ou la souris puissent exclusivement être appairés avec le récepteur Bolt. Bref, si l'on en croit Logitech, le protocole Bolt est conforme au standard Federal Information Processing Standards (FIPS) du gouvernement US ce qui est censé rassurer les entreprises sur son niveau de sécurité.



De meilleures performances en environnement saturé



Outre une sécurité renforcée de la liaison sans fil, le protocole Bolt offrirait par ailleurs de meilleures performances dans les environnements saturés en ondes radio ce qui est de plus en plus fréquent avec la multiplication des appareils mobiles (Wi-Fi IEEE 802.11 2,4 GHz notamment). Logitech prend l'exemple de la souris MX Master 3 for Business et du clavier MX Keys for Business dont la latence avec la récepteur USB Logi Bolt augmenterait de seulement 7 ms sous Windows dans un milieu présentant beaucoup d'interférences par rapport à un environnement exempt d'ondes radio. D'après les chiffres fournis par Logitech, cette latence augmenterait en revanche de plusieurs dizaines de millisecondes avec des claviers et souris de fabricants concurrents dont le nom n'est malheureusement pas cité. Pour autant, malgré ce renforcement de la liaison sans fil, la portée des périphériques Bolt reste identique à une connexion Bluetooth classique à savoir environ 10 m.



Pas de retour en arrière pour le firmware



Toujours dans le domaine de la sécurité, Logitech annonce que les périphériques Bolt sont dotés de la fonctionnalité Anti-rollback DFU qui empêche la mise à jour du firmware du clavier ou de la souris par une version plus ancienne qui serait affectée par une faille de sécurité. Ce mécanisme permet d'éviter qu'un pirate modifie le firmware par une vieille version victime d'une vulnérabilité connue qu'il pourrait ensuite exploiter pour compromettre les données transitant par le périphérique. À noter qu'il sera quand même possible de revenir à une version antérieure du firmware d'un périphérique Bolt mais uniquement si cette version n'est pas touchée par une faille de sécurité.



Une large compatibilité logicielle



Parmi les autres avantages de la technologie sans fil Bolt, Logitech met également en avant sa compatibilité avec toutes les plateformes logicielles du marché comme Windows, macOS, Chrome OS et Linux mais aussi avec les appareils mobiles fonctionnant sous Android, iOS, iPadOS puisque les périphériques Bolt peuvent se connecter directement aux machines Bluetooth sans utiliser de dongle. Cette large interopérabilité simplifie les choses pour les entreprises dans le choix des produits à acheter pour leurs employés.



Logitech vante enfin la possibilité d'appairer jusqu'à six périphériques sans fil Bolt à un unique récepteur USB Bolt mais il faut savoir que c'était en réalité déjà possible avec le récepteur Unifying grâce à l'utilitaire Unifying Multi-Connect Utility.



Une solution d'appairage par l'utilisateur



Si les périphériques sans fil Bolt de la gamme for Business sont appairés avec leur récepteur en usine, il peut en revanche être nécessaire d'effectuer manuellement cet appairage si le récepteur Bolt est perdu ou tombe en panne et doit donc être remplacé par un autre. Même chose lorsque l'on souhaite connecter plusieurs périphériques sur le même récepteur USB Bolt. Pour cela, Logitech propose un utilitaire nommé simplement Bolt et fonctionnant sous Windows 10 (et 11 ?) ainsi que macOS.



Concrètement, le processus d'appairage requiert d'abord de placer le périphérique en mode d'appairage ce qui nécessite d'appuyer pendant trois secondes sur le bouton Connect sous la souris ou sur le clavier. L'utilitaire détecte alors le périphérique et propose à l'utilisateur de s'appairer avec ce dernier. Vient ensuite l'étape indispensable d'authentification requise par le protocole Bolt qui consiste, pour les claviers, à saisir une suite de six chiffres affichés à l'écran et, pour les souris, à appuyer sur une combinaison de dix boutons. Si les mauvais chiffres sont saisis ou si les mauvais boutons sont pressés, l'authentification échoue et il faut renouveler l'opération.



On peut tout de même regretter que cette fonctionnalité d'appairage des périphériques Bolt n'ait pas été implémentée directement dans l'application Options comme c'est d'ailleurs le cas pour l'appairage Unifying ce qui aurait simplifié les choses pour l'utilisateur par rapport à ce logiciel additionnel.



À ce sujet, il ne semble pas que les versions actuelles d'Options et Options+ soient compatibles avec les périphériques Logitech Bolt for Business du moins si l'on en croit le site web du fabricant. Ce sera sans doute pour une prochaine mise à jour.



Une dernière précision, les claviers et souris Logitech POP Keys et POP Mouse sont à priori les premiers périphériques grand public compatibles avec Bolt d'après leur fiche technique. Ces produits sont pour le moment réservés au marché asiatique, mais espérons que d'autres produits grand public sans fil de type Bolt débarqueront dans nos contrées par la suite. Il n'y a pas de raison que cette innovation en matière de sécurité ne profite pas au plus grand nombre.



Périphériques Logitech compatibles Bolt



- ERGO K860 for Business,

- ERGO M575 for Business Graphite,

- ERGO M575 for Business Off-white,

- MX Anywhere 3 for Business Graphite,

- MX Anywhere 3 for Business Pale Gray,

- MX Keys Combo for Business,

- MX Keys for Business,

- MX Master 3 for Business,

- POP Keys,

- POP Mouse.



Téléchargement



- Application Logitech Bolt 1.0.7948 pour Windows 10 : Cliquez ICI.



