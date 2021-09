TEAMGROUP lance ses SSD T-Force CARDEA Z44L PCIe Gen 4.0 à partir de 75 dollars américains et ses SSD externes T-Create Classic TB 3.0 à partir de 250 dollars américains.



TEAMGROUP a lancé deux nouveaux SSD destinés aux joueurs et aux créateurs de contenu, en mettant l'accent sur la nécessité d'une interface Thunderbolt 3 et d'une dissipation de la chaleur, le T-Force CARDEA Z44L et le T-Create Classic Thunderbolt 3.







Le T-CREATE CLASSIC Thunderbolt 3 External SSD s'adresse aux créateurs de contenu qui recherchent l'efficacité dans le transfert de gros fichiers. Le SSD externe de TEAMGROUP est également configuré pour fonctionner avec Thunderbolt 4. Il dispose d'une connectivité USB-C et prend en charge les interfaces USB 3.2 Gen2. Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows et Mac, les créateurs peuvent accéder rapidement à leurs travaux sans perdre de temps à essayer de les configurer pour les deux systèmes.







Le SSD externe Thunderbolt3 CLASSIC peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 900 Mo/s en utilisant l'interface USB. Libérez les performances de PCIe Gen3x4 en le connectant à un port Thunderbolt 3, ce qui lui permet d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 2 700 Mo/s. En seulement 15 secondes, il peut transférer jusqu'à 25 Go de fichiers multimédia.



Le SSD est livré dans un dissipateur thermique en aluminium de couleur argent glacier, mettant en valeur son élégance et son aspect épuré tout en restant frais pendant les longues sessions d'utilisation. La capacité de stockage la plus élevée est de 4 To, ce qui permet de disposer de beaucoup d'espace pour tous les fichiers nécessaires.







Le SSD EAMGROUP T-FORCE CARDEA Z44L PCIe4.0 présente la puissance de PCIe 4.0 pour le stockage des jeux. Il est fabriqué avec "un dissipateur thermique en graphène super fin", améliorant la dissipation de la chaleur de près de 10%. Le nouveau CARDEA Z44L intègre une grande partie des brevets internes et des technologies supérieures de TEAMGROUP, ce qui lui permet de s'adapter à la plupart des plates-formes de jeu grâce à une compatibilité totale avec tous les dissipateurs thermiques des cartes mères.



Le CARDEA Z44L prend en charge la dernière interface PCIe Gen 4x4 et peut offrir des vitesses de lecture/écriture allant jusqu'à 3500/3000 Mo/s, soit 7 fois plus vite que les SSD SATA classiques. De plus, sa mémoire flash 3D-TLC NAND soigneusement sélectionnée et sa conception SLC Cache lui permettent de maintenir une stabilité exceptionnelle aux vitesses de transfert extrêmement élevées de PCIe 4.0. Disponible en variantes de 500 Go et de 1 To, le CARDEA Z44L, le SSD de T-FORCE, est un choix judicieux pour les joueurs qui cherchent à mettre facilement à niveau leur SSD PCIe Gen 3 vers Gen 4.







Pour plus d'informations, visitez les pages produits T-CREATE CLASSIC ou T-FORCE CARDEA pour connaître les prix et la disponibilité.



