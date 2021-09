Lancement de l'O11 AIR MINI Chassis de LIAN LI.



LIAN LI lance une version compacte et axée sur le flux d'air du très populaire châssis O11 DYNAMIC - le LIAN LI O11 AIR MINI. L'O11 AIR MINI est doté d'un panneau frontal en maille avec deux ventilateurs PWM de 140 mm préinstallés derrière et un ventilateur de 120 mm à l'arrière pour assurer un refroidissement efficace dès la sortie de la boîte. Le boîtier est peut-être plus compact que le O11 DYNAMIC mais il supporte les cartes mères de mini-ITX à E-ATX. L'O11 AIR MINI supporte les radiateurs à refroidissement liquide jusqu'à 280 mm seulement.



















Axé sur le flux d'air



Avec une combinaison de panneaux à mailles denses à l'avant, en haut et sur le côté droit, le support de dix ventilateurs de 120mm et une ouverture filtrée en bas, le LIAN LI O11 AIR MINI offre une ventilation sans restriction. Les deux ventilateurs PWM de 140 mm préinstallés à l'avant et un ventilateur PWM de 120 mm à l'arrière assurent une bonne base pour la gestion thermique.



Petit mais très performant



De taille similaire à celle du LIAN LI O11D MINI, le LIAN LI O11 AIR MINI peut supporter des alimentations ATX jusqu'à 200 mm de longueur, permettant ainsi aux systèmes gourmands en énergie de fonctionner sans limites. Un panneau arrière modulaire, qui peut être reconfiguré à partir d'une configuration à 7 fentes d'extension pour les cartes mères ATX jusqu'à une configuration à 5 fentes pour les cartes mères M-ATX et ITX, permet au LIAN LI O11 AIR MINI d'installer des cartes graphiques jusqu'à 362 mm de longueur et des tours de refroidissement de CPU haute performance jusqu'à 170 mm de hauteur.



Configurations de refroidissement flexibles



En fonction de la configuration du panneau arrière et de la carte mère installée, le LIAN LI O11 AIR MINI dispose de quatre emplacements de montage pour 240 radiateurs, dont trois capables de supporter 280 radiateurs, supportant jusqu'à dix ventilateurs de 120 mm, ou six ventilateurs de 140 mm, et quatre de 120 mm, assurant un refroidissement suffisant pour le matériel le plus exigeant.



Prix et disponibilité



Le LIAN LI O11 AIR MINI est disponible en noir et en blanc avec un prix de 99.99 Dollars et 109.99 Dollars, respectivement.



VORTEZ