Le système de refroidissement par eau ASUS ROG RYUJIN II 360 AIO comprend un waterblock pour écran LCD de 3,5 pouces et un ventilateur Noctua.



Après le modèle de 240 mm, un modèle de 360 mm a également trouvé sa place sur le marché. Le modèle phare de l'unité de refroidissement par eau tout-en-un d'ASUS, qui comprend un bloc d'eau équipé du plus grand écran LCD de 3,5 pouces de l'industrie, a été dévoilé, et il possède le plus grand écran LCD de 3,5 pouces de l'industrie.



















La gamme comprend désormais le "ROG RYUJIN II 360", qui est équipé d'un radiateur de 360 mm, ainsi que le "ROG RYUJIN II 240", qui est équipé d'un radiateur de 240 mm.



L'écran LCD personnalisable peut être programmé pour afficher des informations sur le système et des effets d'animation. Une unité de pompe de 7e génération d'Asetek est incluse dans le bloc d'eau, qui comprend également un ventilateur intégré de 60 mm pour le refroidissement des composants périphériques. La pompe tourne à une vitesse de 800 à 2 800 tr/min, plus ou moins 300 tr/min. Un autre point de discussion est l'utilisation du ventilateur industriel de 120 mm "NF-F12 Industrial PPC" de Noctua comme ventilateur de refroidissement. Les spécifications les plus importantes sont la vitesse de rotation maximale de 4 800 tr/min plus 10 %, la pression statique maximale de 3,23 mmH2O, le volume d'air maximal de 19,41 CFM, le bruit maximal de 31 dBA, et ainsi de suite.



Le ROG STRIX LC II 360 ARGB est une solution de refroidissement par eau qui comprend un radiateur de 360 mm ainsi qu'un ventilateur de refroidissement appelé "ROG Designed ARGB Radiator Fan" qui a été spécialement réglé pour fonctionner au mieux avec ce radiateur particulier. Des LED intégrées compatibles ARGB sont situées respectivement dans le ventilateur de refroidissement et sur le dessus du waterblock.







Les paramètres du ventilateur de refroidissement comprennent une vitesse de rotation allant de 800 à 2 500 tr/min avec une tolérance de 10 %, une pression statique maximale de 5,0 mmH2O, un volume d'air maximal de 80,95 CFM, un bruit maximal de 37,6 dBA, etc. Intel LGA115x/1200/1700/2100/2011-3/2066 et AMD Socket AM4/TR4 font partie des plateformes prises en charge.



