GIGABYTE MX33-BS0 : une carte mère MicroATX compatible avec les serveurs Xeon E-2300.



Cette carte mère MicroATX est compatible avec le processeur de serveur d'entrée de gamme Intel Xeon E-2300. Le chipset utilisé est l’Intel C252 et le socket utilisé est le format LGA1200.







La mémoire DDR4-3200 x 4 (compatible ECC) est installée dans cet emplacement, qui prend en charge les canaux doubles et peut accueillir jusqu'à 128 Go de mémoire supplémentaire. SATA3.0 (6Gbps) x6, M.2 x1, PCI-Express4.0 (x16) x1, PCI-Express4.0 (x4/x8 shape) x1, PCI-Express4.0 (x4/x8 shape) x1, PCI-Express4.0 (x4/x8 shape) x1. Un double réseau gigabit par Intel I210-AT est utilisé, ainsi qu'un réseau gigabit de gestion (x1), pour connecter les deux ordinateurs. La puce de gestion est l'Aspeed AST2500, qui offre une interface D-Sub avec une résolution de 1.920 x 1.200 à 60Hz et un taux de rafraîchissement de 60Hz.







Un certain nombre de systèmes d'exploitation différents sont pris en charge, notamment Windows Server 2019/2016, Red Hat Enterprise Linux 7.3/6.9, SUSE Linux Enterprise Server 12.2/11.2, Ubuntu 18.04.2/16.04.6, VMware 6.5, Citrix Hypervisor 8.0.0 et Citrix Xenserver 7.1 CU2LTSR.







Pas de date ni de prix pour le moment.



