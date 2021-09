PHILIPS nous propose : Le 279M1RV/144Hz IPS avec HDMI 2.1 et DisplayHDR 600.



Le moniteur Philips 279M1RV combine une fréquence de rafraîchissement rapide avec une résolution 4K UHD, ainsi qu'un certain nombre d'autres caractéristiques attrayantes. Il est notamment doté de la fonction HDMI 2.1, qui permet d'utiliser la résolution 4K UHD @120Hz sur les consoles de jeu telles que la PlayStation 5 et la Xbox Series X.







Cette partie de la série Momentum de la société se distingue par une longue base de support en forme de T inversé qui est complétée par une finition en plastique brossé de couleur argentée foncée. Le moniteur est doté de bordures à deux niveaux, avec un bord de panneau fin et un composant extérieur en plastique dur fin sur le premier niveau et un composant extérieur plus épais sur le second niveau. La bordure du panneau étant particulièrement étroite en haut et sur les côtés, l'effet est particulièrement spectaculaire. Vu de face, l'OSD (On Screen Display) est commandé par un joystick situé à l'arrière de l'écran, vers le côté droit de celui-ci.



Sur la face inférieure de la lunette inférieure, on trouve un petit joystick central. Un écran LG Display Nano IPS de 27 pouces avec une résolution de 3840 x 2160 ('4K' UHD) et un taux de rafraîchissement de 144 Hz est utilisé pour afficher le contenu. Le VRR est activé via Adaptive-Sync et HDMI 2.1 VRR, ce qui permet d'utiliser le " mode compatible G-SYNC " de Nvidia ou AMD FreeSync avec une plage de VRR de 48 à 144 Hz (plus LFC). Les angles de vision de 178°/178° sont assurés par une surface d'écran mate antireflet, qui présente également un rapport de contraste statique de 1000:1 et un rapport de contraste statique de 1000:1.



Les couleurs peuvent être affichées en profondeur de 10 bits (8 bits + FRC), et le moniteur est livré avec une configuration sRGB étalonnée en usine avec une valeur DeltaE prédéterminée de 2. Un rétroéclairage WLED sans scintillement a une luminosité maximale typique de 450 cd/m2 (600 cd/m2+ pic de luminance HDR) et une gamme de couleurs de 98 % DCI-P3 lorsqu'il est utilisé comme rétroéclairage d'écran.







L'écran répond au matériel HDR10 avec une compatibilité VESA DisplayHDR 600, ce qui lui permet de profiter pleinement de la couleur 10 bits, du large gamut et de la haute luminosité du moniteur. Il est également possible d'utiliser la gradation locale avec ce panneau et une disposition de 32 zones éclairées par le bord est attendue sur la base des modèles précédents avec ce panneau. Un temps de réponse de 1 ms de gris à gris est indiqué, ce qui, comme d'habitude, doit être considéré avec prudence.



Des bandes d'éclairage DEL RVB Ambiglow sont intégrées sous la lunette inférieure, ainsi qu'en haut et sur les côtés de l'écran à l'arrière. Ce faisant, elles projettent de la lumière sur le bureau et éclairent le mur derrière l'écran, ce qui ajoute à l'ambiance générale, tout en augmentant le contraste apparent dans certaines circonstances. Le support qui l'accompagne se fixe à la base du moniteur par un mécanisme de fixation rapide et comporte des trous de montage VESA de 100 x 100 mm. Les réglages d'inclinaison, de pivotement et de hauteur sont tous disponibles sur ce support (130 mm ou 5,12 pouces).



Les connexions sont situées sur la partie inférieure de l'appareil et comprennent : Une entrée d'alimentation en courant continu (pour une " brique d'alimentation " externe), un port USB 2.0 et un port série. Il y a trois ports HDMI 2.1, un port DP 1.4, un port USB-C (avec 65W PD et DP Alt Mode), quatre ports USB 3.2 (dont deux à chargement rapide - plus un port amont), et une prise casque de 3,5 mm. Le PbP à 2 appareils est activé par l'inclusion de deux haut-parleurs DTS de 5W, qui devraient produire une sortie sonore potentiellement assez riche.



Pas de date ni de prix pour le moment.



THE GURU3D