CASEKING nous propose : La Glorious PC Gaming Race Model O Wireless Gaming.



La Glorious PC Gaming Race Model O Wireless est une souris de jeu sans fil qui offre une expérience de jeu sans latence et un suivi précis. Le capteur BAMF, développé par Glorious en coopération avec Pixart, offre une très haute résolution de 19 000 DPI. La partie supérieure de la souris de jeu professionnelle présente un motif en nid d'abeille accrocheur. Cela rend la souris très légère. Les ouvertures mettent en évidence la mécanique interne de la souris grâce à un éclairage RVB. Les commutateurs Omron durables garantissent la longévité du modèle O sans fil.























La Glorious PC Gaming Race Model O Wireless Gaming Mouse en un coup d'œil :



- Souris de jeu sans fil précise avec surface en nid d'abeille,

- Fonctionnement ambidextre, six boutons programmables,

- Capteur optique avec 19 000 DPI pour une précision maximale,

- Fréquence d'interrogation de 1 000 Hertz et temps de réponse de 1 ms,

- Pieds de souris en PTFE super glissants,

- Surface mate pour une prise en main ferme,

- Autonomie élevée de la batterie (71 heures).



Glorious PC Gaming Race Model O Souris de jeu sans fil avec capteur BAMF



Le capteur BAMF avancé du modèle O Wireless a été développé par Glorious PC Gaming Race en coopération avec Pixart. Le capteur balaie la surface avec 19 000 DPI, ce qui lui confère une très grande précision. Cela inclut également la vitesse de suivi considérablement accrue de 400 IPS par rapport au modèle O. Avec un taux d'interrogation de 1 000 Hz, les mouvements de la souris sont transmis sans délai, de sorte que cette souris de jeu sans fil convient également aux mouvements très rapides.



Le Glorious PC Gaming Race Model O Wireless offre quatre niveaux de DPI qui peuvent être réglés via un interrupteur situé sur la surface. Les valeurs DPI prédéfinies peuvent être ajustées dans la suite logicielle Glorious Core, qui a été nouvellement développée pour le "MOW". Les grands pieds de glissement en PTFE assurent une faible friction, quelle que soit la surface sur laquelle la souris est utilisée. A cela s'ajoute le câble tressé, que Glorious PC a développé lui-même.



Souris de jeu sans fil légère avec six boutons et éclairage RVB



La souris ambidextre est dotée d'un total de six boutons programmables, en plus des deux boutons principaux et du bouton DPI sur le dessus, il y a également deux interrupteurs sur le côté gauche, qui sont principalement destinés aux droitiers, ainsi qu'une molette de défilement cliquable. La forme symétrique convient aux gauchers et aux droitiers.



La main repose dans une position naturelle sur la souris, ce qui permet de réduire la tension sur les doigts lors de l'appui sur les boutons et d'éviter les mouvements inutiles. Les longues sessions de jeu ne sont donc pas un problème grâce à la forme ergonomique du Glorious PC Gaming Race Model O Wireless. Malgré la batterie intégrée et sa très longue autonomie (jusqu'à 71 heures), le Model O Wireless ne pèse que 69 grammes.



Les deux bandes de DEL RVB situées sur les côtés et à l'intérieur de la souris, que l'on peut voir à travers les alvéoles, brillent de 16,8 millions de couleurs. Au total, huit effets peuvent être sélectionnés dans le logiciel. Cependant, le logiciel offre des options supplémentaires qui font de la Glorious PC Gaming Race Model O Wireless une excellente souris de jeu.



Voici la fiche technique :







Pour plus d'informations sur la souris de GLORIOUS, allez sur le site de CASEKING : Cliquez ICI.



Elle est déjà disponible sur le site de CASEKING : Cliquez ICI.



Le prix est de : 94.90 euros.



Elle existe également en blanc : Cliquez ICI.



CASEKING