Thermaltake annonce les boîtiers Micro-ATX de la série Divider 200.



Thermaltake, la marque leader dans le domaine des boîtiers, des systèmes de refroidissement, des périphériques de jeu et des solutions de mémoire pour les passionnés de PC DIY, dévoile la nouvelle série Divider 200 avec les éditions TG Air et TG, la première étant synonyme de meilleur flux d'air et la seconde représentant l'édition classique en verre trempé. De plus, les Divider 200 TG Air et TG sont disponibles en version noire et neige.











La série Divider 200 est un micro châssis de forme cubique qui présente des pièces triangulaires symétriques avec des panneaux en acier et du verre trempé sur les côtés gauche et droit. La série Divider 200 est proposée dans un facteur de forme Micro-ATX, et les ports d'E/S frontaux sont conçus avec deux USB 3.0 et un Type-C. En outre, la série Divider 200 est équipée d'un ventilateur frontal préinstallé de 200 mm et d'un ventilateur arrière standard de 120 mm pour assurer des performances de refroidissement exceptionnelles.



Le flux d'air est également amélioré par le panneau latéral triangulaire intégré qui comprend une ventilation latérale. En outre, le micro-boîtier Divider 200 offre aux utilisateurs une flexibilité d'agencement de l'espace, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Grâce à sa conception chambrée et à son plateau de carte mère plat, les utilisateurs disposent de plus de possibilités de gestion des câbles tout en exposant leur matériel sur le dessus. En termes de placement extérieur, le micro boîtier Divider 200 est une option idéale pour les utilisateurs disposant d'un espace limité grâce à sa taille compacte.







Il existe deux éditions différentes de la série Divider 200 pour des concentrations différentes :



Divider 200 TG Air Edition - un flux d'air plus fluide



Le concept de design du tout nouveau Divider 200 TG Air s'articule autour de son flux d'air. Le point fort de cette édition est qu'au lieu de verre, il y a des découpes d'admission perforées en forme de T sur le panneau avant, ce qui représente le logo TT. Ce design est à la fois esthétique et performant. Par rapport aux panneaux entièrement en verre ou en acier, le panneau avant optimisé pour le flux d'air est plus direct et la chaleur peut être extraite plus facilement ; et avec deux ventilateurs préinstallés de 200 mm à l'avant et de 120 mm à l'arrière, le Divider 200 TG Air est conçu pour avoir de meilleures performances de refroidissement.



Divider 200 TG Edition- simple mais classique



La série Divider 200 est dotée de fenêtres en verre trempé de 3 mm à l'avant, en haut et sur le côté gauche. L'édition classique du Divider 200 TG est particulièrement adaptée à ceux qui ont déjà leur matériel tel que les ventilateurs ; sa simplicité donne plus de flexibilité aux utilisateurs pour garnir leur build d'une manière préférable.



Caractéristiques du Divider 200 TG Air et du Divider 200 TG :



Excellente filtration de la poussière



Le Divider 200 TG est équipé de filtres magnétiques amovibles bien conçus sur le côté droit et sur le côté intérieur du fond. À l'avant et au fond, les filtres amovibles offrent une excellente protection contre la poussière et une réduction de la saleté, garantissant ainsi un environnement sans poussière.



Entrée et sortie d'air



Les performances de refroidissement du Divider 200 TG Air sont excellentes. Le panneau avant est doté de découpes d'admission perforées en forme de T, d'évents d'air sur les deux côtés du panneau grillagé avant et du verre trempé supérieur, et l'évent situé entre deux pièces triangulaires de verre trempé et de panneaux en acier sur le côté gauche permet une entrée d'air optimale. (Pour le Divider 200 TG, les évents situés sur les deux côtés du verre trempé frontal et supérieur, ainsi que l'évent situé entre les deux pièces triangulaires en verre trempé et les panneaux en acier sur le côté gauche permettent une entrée d'air optimale). Les évacuations de refroidissement sont situées à l'arrière du boîtier. Sur le côté droit, les deux panneaux triangulaires en acier sont conçus avec un grand mécanisme d'aération pour l'admission ou l'évacuation de l'air, en fonction de la conception globale du PC de l'utilisateur.



Excellent support matériel et solutions de refroidissement



La série Divider 200 dispose d'une excellente extension matérielle. Elle peut prendre en charge un refroidisseur de CPU d'une hauteur maximale de 185 mm, un VGA d'une longueur maximale de 340 mm (sans radiateur), une alimentation d'une longueur maximale de 200 mm (sans ventilateur inférieur), un total de trois disques durs de 3,5" et trois disques SSD de 2,5" ou un total de six disques SSD de 2,5". En ce qui concerne la solution de refroidissement, le Divider 200 est livré avec un ventilateur frontal standard de 200 mm préinstallé pour l'entrée d'air froid et un ventilateur arrière standard de 120 mm pour l'extraction d'air chaud. Le boîtier peut accueillir deux ventilateurs de 140 mm à l'avant et deux ventilateurs de 140 mm à droite. En outre, la série Divider 200 est optimisée pour le refroidissement par air et les composants avancés de refroidissement liquide AIO. Il peut supporter des AIO 280 mm à l'avant et à droite.



Disponibilité



Tous les boîtiers de la série Divider 200 sont couverts par une garantie de trois ans et bénéficient du service clientèle et du réseau d'assistance technique de Thermaltake dans le monde entier.



Pour plus d'informations, visitez les pages produits suivantes :



- Divider 200 TG Black : Cliquez ICI,

- Divider 200 TG Snow : Cliquez ICI,

- Divider 200 TG Air Black : Cliquez ICI,

- Divider 200 TG Air Snow : Cliquez ICI.



