Microsoft plonge dans les rouages de Windows 11.



Microsoft a publié une liste assez détaillée des modifications apportées à Windows 11 par rapport à son prédécesseur. Le système d'exploitation est optimisé pour un environnement de travail à confiance zéro. Cela explique pourquoi la présence d'un dispositif TPM 2.0 est une exigence minimale du système. L'entreprise pourrait même pénaliser les PC utilisant du matériel non pris en charge et n'ayant pas accès aux mises à jour de sécurité. La société a également décrit la hiérarchisation fine des performances des applications, qui empêche automatiquement les applications "triviales" d'accaparer trop de ressources système.







Les applications en cours d'exécution au premier plan bénéficient automatiquement d'une priorité plus élevée. Cela est particulièrement utile lorsque votre processeur est submergé par une charge de travail importante et que vous essayez d'ouvrir une nouvelle application. Le système d'exploitation répartit automatiquement les ressources pour que l'application que vous venez de lancer soit prioritaire, ce qui rend l'expérience plus rapide. Cette technologie s'applique également au navigateur Web Edge, où l'onglet actif est prioritaire et où les onglets auxquels on n'a pas accédé depuis un certain temps sont mis en veille (c'est-à-dire que leur mémoire est entièrement paginée et qu'ils reçoivent le moins de ressources système).







Microsoft appelle cela "Sleeping Tabs". Microsoft affirme que cette fonctionnalité permet de réduire la consommation de mémoire d'environ 30 %, ce qui pourrait être pratique pour vos tâches de premier plan. Lorsque la fonction est activée, le système d'exploitation (ou Edge) gère automatiquement la hiérarchisation des priorités.







Bien que Microsoft ne l'ait pas mentionné, des rapports plus anciens indiquent que Windows 11 est optimisé pour la nouvelle génération d'architectures CPU hybrides, avec une prise en compte des cœurs de "performance" et d'"efficacité", afin de pouvoir travailler avec le processeur pour envoyer le bon type de charge de travail au bon type de cœur. Outre les avantages en termes de performances et d'efficacité, il s'agit également d'un élément clé pour éviter une inadéquation de l'ISA entre les différents types de cœurs de CPU.







Microsoft a également mis l'accent sur l'amélioration de l'expérience "always-on", en rendant votre PC aussi accessible que votre téléphone. Windows 11 dispose d'un mécanisme optimisé de sortie de veille qui, sur les PC certifiés Windows 11, comporte une séquence spéciale d'activation du matériel hors tension (c'est-à-dire l'unité centrale, le stockage, le réseau, etc. ) et préserve les états de priorité des applications lorsque le système revient à l'état de veille. Cela réduit de 25 % les temps de reprise à partir de l'état de veille. Microsoft a également travaillé à l'amélioration des performances de Windows Hello (connexion biométrique), réduisant les temps d'authentification des utilisateurs de Hello de 30 %.



Microsoft s'est également efforcé de réduire l'empreinte disque globale du système d'exploitation. La plupart des applications intégrées se présentent sous la forme de stubs, qui sont soit chargés depuis le web au premier lancement, soit restent compressés. Si elle n'est pas accédée au moins une fois, une application intégrée n'affiche jamais d'activité en arrière-plan et ne s'aligne pas non plus pour les mises à jour.



La société a tenté d'expliquer les exigences plus strictes en matière de système pour Windows 11, et une grande partie de celles-ci est liée à la rupture nette avec les processeurs Intel Core 8e génération et AMD Ryzen série 2000 (ou ultérieure). Il s'agit des premières microarchitectures de processeurs dotées d'une sécurité compatible TPM 2.0 intégrée. Le système d'exploitation nécessite également UEFI, le démarrage traditionnel à l'aide de CSM n'est plus pris en charge. En outre, les pilotes tiers de certains matériels doivent se conformer au nouveau modèle de pilote DCH. Microsoft affirme qu'avec un contrôle plus strict du matériel et des modèles de pilotes, il est en mesure de garantir une "expérience sans pannes à 99,98 %."



Microsoft assure que tous vos logiciels compatibles avec Windows 10 devraient fonctionner de manière transparente avec Windows 11, comme s'il s'agissait d'une mise à jour des fonctionnalités. L'entreprise a mis en place un service appelé App Assist pour résoudre les problèmes de compatibilité en travaillant avec les développeurs de l'application.



Le modèle de service Windows Update sera également remanié. Au lieu de deux mises à jour de fonctionnalités (généralement au printemps et à l'automne), l'entreprise ne publiera plus qu'une seule mise à jour de fonctionnalités par an, généralement placée au second semestre. Windows Update a été remanié de manière à ne récupérer que les logiciels spécifiques nécessitant des mises à jour, ce qui se traduit par une réduction de la consommation de bande passante pouvant atteindre 40 %.



