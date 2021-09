CORSAIR lance les SSD MP600 PRO XT M.2 NVMe.



CORSAIR, leader mondial des composants pour joueurs, créateurs et constructeurs de PC, annonce le lancement d'un nouveau Solid State Drive M.2 NVMe PCIe x4 Gen4 - le MP600 PRO XT. Disponible dans des capacités allant jusqu'à 4 To, le MP600 PRO XT stocke d'énormes quantités de données dans un format pratique qui s'adapte à presque tous les PC. Pour ceux qui ont besoin d'exécuter des jeux, de charger des applications et de transférer des fichiers à la vitesse de l'éclair, le MP600 PRO XT offre des performances soutenues incroyables avec un dissipateur thermique préinstallé, laissant les SSD M.2 standard dans la poussière.







Le MP600 PRO XT offre des performances extrêmes associées à un refroidissement et une compatibilité exceptionnels. Il franchit la barrière des 7 000 Mo/sec avec des vitesses de lecture séquentielle de 7 100 Mo/sec et d'écriture séquentielle de 6 800 Mo/sec (les performances et l'endurance varient selon la capacité), ainsi que plus d'un million d'opérations d'entrée/sortie par seconde (IOPS).



Le MP600 PRO XT est construit avec de la 3D TLC NAND à haute densité, offrant à la fois de grandes performances et une grande endurance - jusqu'à 3 000 To écrits. La technologie de pointe PCIe Gen4 permet à votre disque d'atteindre une bande passante maximale et la rétrocompatibilité avec PCIe Gen3 vous offre la polyvalence nécessaire pour apporter un stockage rapide à une multitude de systèmes (performances inférieures sur PCIe Gen3).







Comme tous les SSD CORSAIR, le MP600 PRO XT est supporté par le logiciel gratuit CORSAIR SSD Toolbox, permettant des fonctionnalités pratiques telles que l'effacement sécurisé et les mises à jour du firmware directement depuis votre bureau. Avec une garantie de cinq ans pour une plus grande tranquillité d'esprit, votre stockage restera rapide et fiable. Le MP600 PRO XT profite pleinement de la technologie PCIe Gen4 pour des performances M.2 extrêmes.



INFORMATION : Il existe aussi une version PRO, mais en HYDRO : Cliquez ICI.



Le prix est de (4 To) : 424.99 euros.



Disponibilité, garantie et prix



Le SSD MP600 PRO XT Gen4 PCIe x4 NVMe M.2 de CORSAIR est disponible dès maintenant sur la boutique en ligne de CORSAIR et auprès du réseau mondial de détaillants et distributeurs agréés de CORSAIR. Le MP600 PRO XT bénéficie d'une garantie de cinq ans, ainsi que du service clientèle et du réseau de support technique de CORSAIR dans le monde entier. Pour connaître les prix actualisés du MP600 PRO XT, veuillez cliquer ICI.



TECHPOWERUP