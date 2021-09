Les processeurs AMD Zen 4 "Raphael" présentent des capteurs thermiques et une gestion de l'alimentation améliorés.



AMD prépare lentement le lancement de la dernière et meilleure famille de processeurs Ryzen basée sur la conception du cœur du processeur Zen 4. Parmi les différents éléments qui font l'objet d'une révision, la génération de processeurs Raphael bénéficie désormais d'une lecture de température améliorée et d'un meilleur circuit de gestion de l'alimentation.



Selon un rapport d'Igor's Lab, AMD a préparé quelques nouvelles améliorations qui faciliteront la lecture de la température et la gestion de l'alimentation pour les passionnés de PC. Actuellement, la température du processeur indiquée est appelée Tcontrol (Tctl), qui est ce que la solution de refroidissement voit. Si Tctl est élevée, les ventilateurs tournent et refroidissent le système. Si Tctl est faible, les ventilateurs ralentissent pour réduire le bruit.







Avec Raphael, la partie de la sortie CUR_TEMP (température actuelle) de Tctl a été mise à jour pour refléter une courbe beaucoup plus lisse, et éviter les fluctuations avec les ventilateurs, car ils ne sont plus aussi soudains. Cela contribue à la réduction du bruit et permet d'obtenir une vitesse de ventilation constante dans le système. Une autre note concernant Raphael est une nouvelle technique de gestion de l'énergie.



AMD a conçu la plateforme AM5 pour éviter les pics de consommation soudains, afin de maintenir une efficacité maximale dans le temps. Il s'agit d'une décision de conception prise dès le début et le CPU essaiera de se limiter à la plage de TDP pour laquelle il est configuré. Pour plus de détails sur les circuits, veuillez consulter l'article d'Igor's Lab.



TECHPOWERUP