La Gigabyte RTX 3080 Ti 20GB atteint 98 MH/s dans l'extraction d'Ethereum.

La Gigabyte RTX 3080 Ti 20 Go atteint 98 MH/s dans l'extraction d'Ethereum.



À l'origine, NVIDIA prévoyait de commercialiser la RTX 3080 Ti avec 20 Go de mémoire, mais ce chiffre a été modifié peu avant l'annonce officielle pour passer à 12 Go. Ce plan a été très proche de la réalisation avec la fabrication et la distribution de ces GPU par NVIDIA à ses partenaires, dont Gigabyte, et certaines de ces cartes ont été vendues en quantités limitées. La Gigabyte RTX 3080 Ti 20 Go Gaming OC a été achetée par un YouTuber russe qui a testé les performances de la carte en matière de minage de crypto-monnaies et a téléchargé le BIOS dans notre base de données de GPU.











La RTX 3080 Ti 20 Go n'a pas de pilotes officiels NVIDIA Game Ready et Gigabyte Russie nie l'existence de ce modèle, ce qui fait du minage de crypto-monnaies la seule utilisation viable de ce produit. La carte ne dispose pas de l'algorithme Lite Hash Rate (LHR) que NVIDIA a inclus sur toutes ses nouvelles cartes, y compris la RTX 3080 Ti 12 Go, ce qui lui confère d'excellentes performances dans le minage d'Ethereum. Le détaillant avait préconfiguré la carte avec une augmentation de 100 MHz de l'horloge de boost et une augmentation de 1000 MHz de la vitesse de la mémoire ainsi qu'un limiteur de TDP de 80%.











La RTX 3080 Ti 20 Go a atteint un taux de hachage minier de 94 MH/s dans Gminer et NBminer, soit 63% de plus que la RTX 3080 Ti 12 Go de LHR. Le détaillant a annoncé un taux maximal de 97,99 MH/s, ce qui pourrait être possible si la carte n'était pas également utilisée pour le streaming, comme cela semble avoir été le cas dans ce test.

Le YouTuber a acheté le modèle Gigabyte RTX 3080 Ti 20 Go Gaming OC chez un détaillant de Saint-Pétersbourg pour 225 000 roubles (~3 070 USD). Ce prix signifie que la carte pourrait potentiellement s'amortir en ~400 jours compte tenu des prix actuels de l'Ethereum.



La vidéo complète en russe peut être visionnée : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP