Razer lance la souris de jeu Basilisk V3.



Razer, la première marque mondiale de style de vie pour les joueurs, a annoncé aujourd'hui la nouvelle souris de jeu filaire Razer Basilisk V3, dotée des meilleures caractéristiques pour une personnalisation avancée. Avec 10+1 boutons programmables, une molette de défilement intelligente pour passer d'un mode à l'autre et une forte dose de Razer Chroma RGB, il est temps d'illuminer la compétition.







Depuis son lancement initial en 2017, la famille Basilisk a connu des améliorations continues, résultant en une gamme de souris de jeu que les joueurs peuvent s'approprier. La Razer Basilisk est devenue un phare pour les joueurs à la recherche d'une souris riche en fonctionnalités, parfaite pour la personnalisation et les performances. "La Basilisk V3 améliore encore ses prédécesseurs, en cochant toutes les cases des fonctions qu'un joueur souhaite trouver dans une souris personnalisable et réglable ", déclare Alvin Cheung, vice-président senior de la division Périphériques de Razer. "Le souci du détail est essentiel pour répondre aux besoins des joueurs, et avec la nouvelle molette de défilement innovante de la Basilisk V3, nos concepteurs ont porté la convivialité et la personnalisation à un niveau supérieur."











Le meilleur du défilement intelligent



Les joueurs peuvent profiter d'un contrôle total grâce à une variété d'options de personnalisation présentées dans le Basilisk V3 par des implémentations matérielles et logicielles. Le Basilisk V3 est équipé de la nouvelle molette intelligente Razer HyperScroll Tilt Wheel pour une expérience de défilement transparente et inégalée. Les utilisateurs peuvent l'activer pour passer automatiquement d'un mode à l'autre ou basculer entre trois autres modes uniques : défilement tactile, Smart-Reel et Free-Spin Scrolling.



- Mode de défilement tactile : Pour un défilement cranté de haute précision et distinct, idéal pour faire défiler les armes ou les compétences.

- Mode Smart-Reel : Activé par Razer Synapse, la molette de défilement passe automatiquement du mode tactile au mode libre lorsque vous faites défiler plus rapidement.

- Mode de défilement libre : Pour un défilement fluide et rapide, parfait pour couvrir rapidement le contenu ou émuler des commandes de jeu répétées.



La molette de défilement Basilisk V3 est également dotée de la fonction Virtual Acceleration, qui augmente la vitesse de défilement de la souris au fur et à mesure qu'elle tourne, ce qui permet de naviguer encore plus rapidement dans les documents et articles volumineux. L'accélération virtuelle peut être activée via Razer Synapse, ce qui permet à l'utilisateur de s'approprier la Basilisk V3.



Jouez à votre façon, comme jamais auparavant



Grâce à 10 boutons faciles d'accès et à un bouton de changement de profil personnalisable situé sous la souris, il est possible de reprogrammer sur chaque bouton de la souris des actions rapides et essentielles telles que la fonction push-to-talk, ping, des macros et des fonctions secondaires. Les profils peuvent également être sauvegardés et changés de façon transparente d'un programme à l'autre et avec jusqu'à cinq profils de mémoire embarquée, vous pouvez jouer correctement n'importe où, n'importe quand.



La Basilisk V3 est dotée de 11 zones d'éclairage Razer Chroma sur l'ensemble de la souris et d'un éclairage inférieur qui balaie la forme de la souris pour la recouvrir d'un magnifique éclairage Chroma RGB avec plus de 16,8 millions de couleurs et d'innombrables effets lumineux. Avec actuellement plus de 150 jeux intégrés à Chroma, son éclairage se synchronise et interagit intelligemment avec les événements du jeu.



Des fonctionnalités à profusion



Le Razer Basilisk V3 est également équipé du capteur optique Razer Focus+ 26K DPI. Ce capteur, le plus avancé et le plus précis au monde, propose des fonctions intelligentes telles que la fonction Asymmetric Cut-Off, qui permet aux utilisateurs de personnaliser leur distance de décollage et d'atterrissage en fonction de leurs besoins. Faites l'expérience de clics nets et précis grâce aux interrupteurs de souris optiques Razer Gen-2 dont la vitesse d'actionnement de 0,2 ms élimine tout risque de double clic involontaire.



Grâce à une combinaison de nouvelles caractéristiques et de caractéristiques de souris Razer de renommée mondiale, la Basilisk V3 devient la souris de jeu ultime pour la personnalisation, quel que soit le jeu ou la tâche.



Spécifications :



- 10+1 boutons programmables indépendamment.

- Roue inclinable Razer HyperScroll à 4 voies avec modes crantés et libres actionnés électroniquement.

- 11 zones d'éclairage Razer Chroma avec 16,8 millions de couleurs personnalisables.

- Capteur optique Focus+ de 26 000 DPI avec une précision de résolution de 99,6 %.

- Jusqu'à 650 pouces par seconde (IPS)/accélération de 50 G.

- Personnalisation avancée de la distance de décollage/atterrissage.

- Commutateurs de souris optiques Razer Gen-2 évalués pour 70 millions de clics.

- Réglage de la sensibilité à la volée (niveaux par défaut : 400/800/1600/3200/6400).

- Design ergonomique pour droitiers avec poignées en caoutchouc moulé par injection.

- Stockage hybride embarqué et dans le nuage (4+1 profils).

- Compatible avec Razer Synapse 3.

- Câble Speedflex de 1,8 m/6 ft.

- Dimensions approximatives : 129 mm/5,1 in (longueur) x 62 mm/2,44 in (largeur de la poignée) x 43 mm/1,70 in (hauteur).

- Poids approximatif : 101 g (sans le câble).



Pour plus d'informations sur le capteur optique Focus+ 26K DPI : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations sur le Razer Basilisk V3 : Cliquez ICI.



Prix et Disponibilité



Elle sera disponible le 08 septembre 2021.



Le prix sera de : 79.99 euros.



