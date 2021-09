MSI annonce l'Optix MEG381CQR, le premier moniteur de jeu HMI au monde.



MSI, le premier fabricant mondial de matériel de jeu véritable, est fier d'élargir les possibilités matérielles pour tous les joueurs. Cette fois, nous avons l'honneur de vous présenter notre dernier moniteur de jeu HMI : Optix MEG381CQR Plus. HMI (Human-Machine Interface) est un tout nouveau concept.











Outre son design unique, ses caractéristiques techniques sont également très élevées. Équipé d'un panneau IPS 2300R, faites l'expérience d'un jeu extrêmement fluide et sans larmes avec la technologie NVIDIA G-Sync Ultimate intégrée, une résolution UWQHD+, un taux de rafraîchissement élevé de 175 Hz, un temps de réponse rapide de 1 ms et un affichage VESA DisplayHDR 600. L'Optix MEG381CQR Plus vous donnera tous les avantages concurrentiels dont vous avez besoin. S'améliorant sans cesse, MSI ne cessera de se remettre en question dans la conception de moniteurs de jeu, et fera en sorte que vous ayez toujours une longueur d'avance sur vos adversaires.



Courbure 2300R pour le jeu



L'écran incurvé du moniteur de jeu MSI a un taux de courbure de 1000R, ce qui est la courbure la plus confortable et la plus adaptée aux yeux humains pour l'informatique générale et les jeux. Les panneaux incurvés favorisent également l'immersion dans le jeu, permettant aux joueurs de mieux se connecter à leurs jeux.



Haute résolution UWQHD+ (3840 x 1600)



L'Optix MEG381CQR Plus est doté d'une dalle WQHD qui prend en charge une résolution allant jusqu'à 3840 x 1600, capturant chaque détail du jeu et faisant de chaque image un festin visuel. Cette dalle 21:9 permet également aux joueurs d'examiner de plus grandes scènes de jeu par rapport aux dalles FHD traditionnelles et leur donne une longueur d'avance sur les autres concurrents.



GameSense + lumière mystique



Avec Steelseries GameSense, les LED RVB ne seront pas seulement une décoration fantaisiste, elles vous aideront également à jouer. En se synchronisant avec vos activités de jeu, il peut afficher les détails essentiels de votre jeu grâce aux effets LED. Ainsi, vous aurez un aperçu complet de votre jeu et de vos statistiques les plus importantes en un clin d'œil.



Affichage certifié VESAHDR 600



L'Optix MEG 381CQR PLUS est équipé de la technologie HDR qui permet de produire des images avec plus de détails, une gamme de couleurs plus large et une apparence plus similaire à ce qui est vu par l'œil humain par rapport à un moniteur traditionnel.



Expérience de l'utilisateur - Support pour appareil photo et étrier de souris



Le support de caméra inclus peut être glissé sur le haut du moniteur, ce qui permet d'ajouter des caméras haut de gamme avec des supports de trépieds pour améliorer la qualité globale du flux. Un sandow de souris est également inclus et se fixe au bas du moniteur pour réduire la friction du câble de la souris et l'encombrement de votre bureau.



Fréquence de rafraîchissement de 175 Hz et temps de réponse de 1 ms



L'écran Optix MEG381CQR Plus est équipé d'une fréquence de rafraîchissement de 175 Hz et d'un temps de réponse de 1 ms. Cela sera sans aucun doute bénéfique pour les joueurs professionnels, notamment ceux qui jouent à des jeux rapides. Les jeux n'auront plus l'air excentriques puisque notre moniteur sera capable de suivre n'importe quel FPS produit par votre carte graphique.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP