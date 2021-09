MSI nous propose : Le Creator Z16 Hiroshi Fujiwara Limited Edition.



MSI a lancé le Creator Z16 Hiroshi Fujiwara Limited Edition, qui est à la fois le premier et le seul ordinateur portable au monde avec lequel le très célèbre Hiroshi Fujiwara a travaillé, symbolisant une avancée majeure et portant l'expérience utilisateur haut de gamme à un niveau supérieur. MSI a collaboré avec Hiroshi Fujiwara, la marque de streetwear mondialement connue dirigée par le parrain de la mode de rue. MSI va créer 3000 unités de l'édition limitée de l'ordinateur portable.







Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.







Hiroshi Fujiwara définit la culture et l'esthétique de la rue



Hiroshi Fujiwara, l'icône de la mode de rue. Il se concentre sur une simple collaboration avec des marques de premier plan dans divers domaines, notamment Maserati, LOUIS VUITTON, NIKE, TAG Heuer, Jordan, CYBERPUNK "2077", KAWS, Playboys, BVLGARI, Beats et bien d'autres. Hiroshi Fujiwara considère le co-branding comme le cœur de son approche communicative avec le public et injecte avec succès des éléments de la culture de rue et de la sous-culture dans différents types de produits, faisant de lui l'icône de la mode tendance. Seul ordinateur portable au monde reconnu par Hiroshi Fujiwara, l'édition limitée MSI Creator Z16 Hiroshi Fujiwara présente la beauté d'une fusion parfaite, grâce au concept "Black on Black" qui mêle le logo noir pointu du double éclair et le corps en aluminium Stellar Black de l'ordinateur portable.



MSI Creator Z16 Hiroshi Fujiwara Edition limitée



La collaboration entre MSI et Hiroshi Fujiwara ne se contente pas d'intégrer les caractéristiques de deux marques, mais fusionne deux concepts esthétiques en une œuvre d'art exceptionnelle. Afin de poursuivre l'essence ultime de l'esthétique, le MSI Creator Z16 Hiroshi Fujiwara Limited Edition est doté de logos soigneusement gravés au laser, conférant à l'ordinateur portable une expression visuelle luxueuse et saisissante. Le motif audacieux en forme d'éclair sur le couvercle symbolise l'audace d’Hiroshi Fujiwara qui ose donner l'exemple à la mode de la rue. L'emblème de la collaboration se trouve dans la partie inférieure droite du clavier, mettant en évidence le partenariat qui vise à faire apprécier la beauté. Même sur le côté inférieur, l'inimitable logo en forme d'éclair embellit et présente une identité visuelle impeccable.



La beauté de ce produit s'exprime à travers une carrosserie usinée par CNC avec un ton délicat, présentant une texture lisse et soyeuse qui fait ressortir l'élégance pure de l'ordinateur portable. Intégrant le design haut de gamme de MSI et les touches exclusives d’Hiroshi Fujiwara, le MSI Creator Z16 Hiroshi Fujiwara Limited Edition introduit une toute nouvelle tendance dans la mode. Il est livré avec une housse, un tapis de souris et une souris sans fil - tous arborant le même design "noir sur noir".



La technologie et le design les plus récents de MSI



MSI fait ressortir la véritable beauté de la technologie en équipant le Creator Z16 Hiroshi Fujiwara Limited Edition du plus puissant CPU Intel 11th Gen i9 et du GPU NVIDIA RTX 30, ainsi que d'un design équilibré et dédié dans les configurations matérielles et logicielles, comme l'écran MiniLED 16:10 Golden Ratio alimenté par la technologie AUO AmLED, le clavier rétroéclairé MiniLED et le système d'optimisation alimenté par l'IA-MSI Center. Hiroshi Fujiwara incarne l'esprit de la mode de la rue avec son logo iconique à double éclair, non seulement sur l'ordinateur portable, mais aussi parmi tous les périphériques. Ce chef-d'œuvre cobrandé n'est édité qu'à 3 000 exemplaires. Le MSI Creator Z16 Hiroshi Fujiwara Limited Edition symbolise la fusion parfaite de l'esthétique et de la culture de la rue et fait entrer l'esprit de créativité dans une nouvelle ère.



MSI n'a pas révélé les prix au moment de la rédaction de cet article.



VORTEZ