Le modèle MSI GeForce RTX 3060Ti AERO ITX 8G OC LHR mesure 172 mm de long.



Un nouveau modèle de carte graphique de petite taille, conforme au LHR (light hash rate), basé sur l'architecture NVIDIA Ampere et le GeForce RTX 3060 Ti, est désormais disponible. Le taux de hachage pour l'ETH devrait être de 25M H/s.











Un refroidisseur VGA à un seul ventilateur et deux fentes est placé sur une carte courte de taille dite Mini-ITX (172 mm) pour accueillir la carte VGA. De plus, en raison de sa taille minuscule, il peut être installé dans un boîtier de PC qui permet de gagner de la place au sol. Au total, 4864 cœurs CUDA sont installés, avec une horloge boost de 1 695 MHz, des vitesses de mémoire allant jusqu'à 14 Gbps, une largeur de bus mémoire de 256 bits et une mémoire visuelle GDDR6 de 8 Go au total. Les spécifications des interfaces sont les suivantes : USB 2.0 Type-A, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.0 Type-A, le nombre maximal de sorties d'affichage est de quatre, et la résolution maximale est de 7 680 x 4 320 points.



Les dimensions externes sont les suivantes : largeur 125 mm, longueur 172 mm, épaisseur 43 mm, poids 559 g. Les dimensions internes sont les suivantes : La consommation électrique est de 200W maximum et le connecteur d'alimentation auxiliaire est un connecteur 8pinx1. Ce produit est compatible avec notre application d'overclocking, "Afterburner".



Pas de prix pour le moment.



