NZXT annonce le microphone USB Capsule et son bras de perche.



NZXT, l'un des principaux concepteurs de matériel informatique, de logiciels et de services pour la communauté des joueurs sur PC, annonce la NZXT Capsule, un microphone USB de haute qualité conçu pour les streamers et les joueurs afin de donner le meilleur d'eux-mêmes en toute simplicité.







La Capsule de NZXT est un microphone cardioïde qui vise à vous offrir un son de haute qualité tout en minimisant le bruit de fond. Conçu pour être posé sur votre bureau, le Capsule est doté d'une configuration polaire unique pour vous offrir le meilleur son dès sa sortie de la boîte et sans aucun logiciel. Il vous permet de communiquer clairement avec vos amis lors de sessions de jeu intenses ou lorsque vous diffusez des émissions en continu pour vos fans, tout en offrant le meilleur son possible.







"Nous voulions vraiment nous concentrer sur le fait de donner aux joueurs et aux streamers ce dont ils ont vraiment besoin", déclare Johnny Hou, fondateur et PDG de NZXT. "C'est pourquoi, avec NZXT Capsule, il n'y a pas de motifs polaires inutiles ou d'exigences logicielles à utiliser. C'est juste un microphone élégant qui se branche simplement et fonctionne."







Vendu séparément, un bras de perche a été spécialement conçu pour la capsule NZXT. Il suffit de détacher le microphone du support USB et de le fixer au bras de perche.











Caractéristiques de la Capsule NZXT :



- Conçu pour les joueurs : Un modèle polaire cardioïde unidirectionnel vous assure un bruit de fond minimal. La capsule interne est réglée pour la parole dans un environnement de jeu et optimise la clarté vocale lorsque vous êtes dans le jeu.

- Audio de haute qualité : L'incroyable technologie de conversion analogique-numérique garantit que votre voix sera la meilleure du hall.

- Simple et robuste : Pas de vis, de rondelles, ou de tâtonnement pour placer la capsule NZXT sur un bras de perche. Le montage interne anti-chocs élimine toute crainte que votre micro ne heurte votre bureau en plein match.



Les Prix :



- NZXT Capsule : 129.99 Dollars,

- Boom Arm : 99.99 Dollars.



Il est disponible pour le moment aux USA.



TECHPOWERUP