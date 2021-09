XPG lance le module de mémoire DDR4 RVB SPECTRIX D50 ROG-CERTIFIED.



XPG, fournisseur de systèmes, de composants et de périphériques pour les joueurs, les professionnels de l'esport et les passionnés de technologie, annonce aujourd'hui le module mémoire SPECTRIX D50 ROG-CERTIFIED DDR4 RGB. Le module de mémoire DDR4 RGB certifié par Republic of Gamers (ROG) est spécialement conçu pour fonctionner avec les cartes mères ROG pour des performances de jeu sans compromis. De plus, il prend également en charge Intel XMP pour un overclocking facile et dispose d'un éclairage RVB pour un jeu éblouissant.







Le SPECTRIX D50 ROG-CERTIFIED DDR4 RGB a passé des tests stricts d'overclocking et de compatibilité ROG, garantissant des performances optimales avec les cartes mères ROG Intel DDR4. Cela signifie que les utilisateurs ROG peuvent profiter d'excellentes performances allant jusqu'à 3600 MHz et d'un boost d'horloge de 5% sans se soucier de la compatibilité. Le SPECTRIX D50 ROG-CERTIFIED DDR4 RGB est également compatible avec les cartes mères qui prennent en charge Intel XMP 2.0 pour un overclocking direct sans avoir à entrer dans le BIOS.







Un style de jeu élégant







Pour le jeu, le SPECTRIX D50 ROG-CERTIFIED DDR4 RGB offre un éclairage RVB programmable qui peut être facilement contrôlé via l'application ROG AURA SYNC. L'éclairage RVB complète le design sobre, mais élégant du module, qui se caractérise par des contours simples et des lignes épurées.



Garantie à vie



Le SPECTRIX D50 ROG-CERTIFIED DDR4 RGB est fabriqué à partir de puces de haute qualité pour une qualité et une fiabilité optimales. Pour une plus grande tranquillité d'esprit, le module est livré avec une garantie à vie. La mémoire SPECTRIX D50 ROG-CERTIFIED DDR4 sera disponible en kit bi-canal (2x 8 Go).



